Владелец NewsOne рассказал, кто напал на телеканал и что он будет делать дальше

Сегодня, 3 декабря, на NewsOne Евгения Мураева напали радикалы. Владелец телеканала рассказал "Стране" за что блокируют редакцию радикалы и кто устроил акцию протеста.



"Это люди Корчинского, пятерых мы узнали по лицам. Что будем делать? Уличное шоу. Сделаем внешнюю студию на мешках, будем приглашать всех тех, кто боролся за свободу слова в 2013 году", - заявил Евгений Мураев.



Как сообщалось, радикалы напали на телеканал NewsOne и строят баррикады вокруг редакции. Они также обносят здание колючей проволокой.



Радикалы заявляют, что блокируют телеканал Из-за высказываний собственника NewsOne о Майдане, который он называл "государственным переворотом".



В тоже время Мураев считает настоящей причиной атаки на телеканал его независимую позицию и, в частности, прямую трансляцию сегодняшнего МихоМайдана.

