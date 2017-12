Американский музыкант превратил рояль в гитару

Американский музыкант и блогер Рон Минис, выросший в семье выходцев из России, показал, как превратить рояль в гитару.



В комментариях к опубликованному на YouTube ролику Минис пояснил, что всегда хотел освоить гитарные риффы по примеру The Eagles, но "русские родители заставляли играть на пианино".



С помощью системы звукоснимателей, синтезатора и другой техники, подключенной к инструменту, пианист добился от рояля электрогитарного звучания. В итоге хит 1976 года, который зеленобородый музыкант исполнил, не отрываясь от поглаживания своего пса, набрал около 170 тысяч просмотров.



Песня Hotel California, которую Минис выбрал для своего эксперимента, впервые была представлена в составе одноименного альбома The Eagles и стала самой узнаваемой композицией группы. Отмеченная премией "Грэмми" как лучшее произведение года, Hotel California была признана одной из лучших песен всех времен. Журнал The Rolling Stone поместил ее на 49-е место.



Исследователи расходятся в мнениях о том, что на самом деле The Eagles описывают под видом "отеля, который невозможно покинуть". По одной из версий, в песне идет речь о гедонизме и самоуничтожении музыки в Голливуде. По другим, музыканты имели в виду наркотики. Также есть сведения, что песня посвящена памяти кантри-исполнителя Грэма Парсонса, который скончался в 1973 году от передозировки героина в калифорнийском отеле.



В разные годы кавер-версии исполняли Gipsy Kings, The Killers, Alabama 3, Олег Скрипка, "Воскресение", Our Last Night, Маджек Фашек, Мэрилин Мэнсон и другие.