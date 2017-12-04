Почему иногда люди занимаются сексом вопреки своему желанию

Иногда мужчины занимаются сексом не по своему желанию, дабы избежать неприятных взаимодействий и оправдать ожидания, предъявляемые сильному полу, передает The Daily Mail. Сотрудники Университета Нью-Йорка опросили студентов мужского пола, которые рассказали, что социальное давление заставляет мужчин заниматься сексом. То есть в обществе есть стереотип, что мужественные мужчины всегда занимаются сексом. И это заставляет многих идти на нежеланные контакт.



Участники эксперимента буквально говорили о следующем: "Считается, мужчина должен получать удовольствие от секса при любых условиях", "Мужчина не может отказать женщине, если та проявляет интерес".



Приводятся данные и другого исследования - Университета Бирмингема. Его сотрудники тоже попытались разобраться в причинах нежеланного секса. Оказалось, мужчины часто путают сексуальный интерес с согласием (так называемый комплекс "нет означает да").



Ситуация такова: как только начинается некое взаимодействие с человеком, который вроде бы хочет секса, рождается желание взаимодействовать на одном уровне. Итог - в секс может быть вовлечен человек, который, на самом деле, его не желал. Также женщины нередко считают, что уже в процессе взаимодействия нельзя сказать "нет".

