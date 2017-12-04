Порошенко заявляет о недопустимости давления на СМИ

Президент Украины Петр Порошенко заявил о недопустимости давления на средства массовой информации в Украине и их блокирования.



"Любое давление на средства массовой информации, а тем более их блокировка - недопустимы. Также недопустимы попытки оправдывать действия страны-агрессора против Украины, подыгрывание российской пропаганде, в том числе и в таких вопросах как оценка Революции Достоинства", - написал президент Украины на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.



Как сообщалось, 3 декабря в Киеве неизвестные в камуфляже и балаклавах залокировали мешками с, предположительно, песком въезд в офис телеканала NewsOne в Киеве, заявляя, что не согласны с информационной политикой, которую проводит канал. Как сообщили в воскресенье вечером на сайте телеканала, съемочные группы заблокированы на парковке, визит гостей эфиры отменен.



Сами участники блокирования в эфире телеканала заявили, что они проводят "символическую акцию", в ходе которой требуют от внефракционного нардепа и владельца телеканала Евгения Мураева извинений за высказывания о Революции Достоинства, которую он назвал "государственным переворотом власти".

