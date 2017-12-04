НАТО продолжит оказывать поддержку Украине - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещал продолжить поддерживать Украину в борьбе страны с вызовами. "На прошлой неделе у меня была очень хорошая встреча с президентом (Украины) Порошенко, он был у меня дома. Мы обсуждали борьбу с вызовами, стоящими перед Украиной, особенно попытки России дестабилизировать ситуацию, особенно на востоке страны", - сказал генсек на пресс-конференции в понедельник.



По его словам, он "вновь подтвердил решительную поддержку территориальной целостности Украины".



"Я повторил, что мы продолжим оказывать Украине политическую и практическую поддержку", - отметил Й.Столтенберг.



Генсек напомнил, что "Североатлантический совет недавно посещал Киев".



"У нас было много встреч на различных уровнях. Вскоре у нас состоится встреча комиссии "НАТО - Украина, поэтому наш диалог продолжается", - подытожил Й.Столтенберг.

