Генсек НАТО видит растущую опасность со стороны северокорейских ракет

Последнее ракетное испытание КНДР показывает, что все члены альянса находятся в возможной зоне действия северокорейских ракет, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник на пресс-конференции.



"Мы видим, как дальность ракет (КНДР, - "ИФ") делает возможным для них достичь Европы и Северной Америки. Вот почему мы должны оказывать максимальное давление на Северную Корею дипломатическими мерами, политическими и особенно - полным и транспарентным выполнением экономических санкций, потому что это лучший способ предотвратить военный конфликт", - добавил генсек.



При этом он назвал действия КНДР "безрассудным и безответственным поведением".



Он подчеркнул, что НАТО адаптируется к ракетным угрозам и укрепляет потенциал противоракетной обороны. Й.Столтенберг напомнил о вводе объекта ПРО в Румынии, о строительстве объекта в Польше, о развертывании кораблей с ракетами-перехватчиками.

