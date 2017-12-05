Lamborghini показала самый быстрый кроссовер в мире

Итальянский производитель суперкаров Lamborghini официально представил серийный вариант первого в своей истории кроссовера Urus. Презентация новинки состоялась 4 декабря в штаб-квартире компании в Сант-Агата-Болоньезе.



Urus оснастили новым четырехлитровым бензиновым агрегатом V8 с двумя турбинами, развивающим мощность 650 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента (доступен в диапазоне 2250-4500 об/мин). Таким образом, этот кроссовер стал первым серийным автомобилем в истории бренда, получившим наддувный двигатель, отмечает Autonews. Силовая установка сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.



Разгон с места до 100 км/ч занимает 3,6 секунды, до 200 км/ч - 12,8 секунды, максимальная скорость - 305 км/час. Это делает Urus самой быстрой в мире серийной моделью в сегменте SUV, пишет Motor.



Для сравнения, Bentley Bentayga c шестилитровым 600-сильным двигателем набирает первую сотню за 4,1 секунды, а его максимальная скорость составляет 301 км/ч, 550-сильный Porsche Cayenne Turbo - за 3,9 секунды (286 км/ч), 510-сильный Mercedes-AMG GLC 63 S - за 3,8 секунды (250 км/ч), а 717-сильный Jeep Grand Cherokee Trackhawk - за 3,7 секунды (290 км/ч), перечисляет портал.



При этом водителю Urus будет доступно шесть режимов движения: Strada ("Шоссе"), Sport, Corsa ("Гонка"), Sabbia ("Пустыня"), Terre ("Грунт") и Neve ("Снег"). В зависимости от выбора управляющая электроника выставит оптимальные настройки силового агрегата, трансмиссии, подвески и рулевого управления. В преддверии презентации Lamborghini обнародовала в Сети несколько видеороликов, запечатлевших, как Urus ведет себя в различных условиях в специальных режимах движения.



В основе Urus лежит облеченное шасси с многорычажными подвесками и алюминиевый кузов. Кроссовер получил систему полного привода со встроенным самоблоком спереди, межосевым дифференциалом Torsen и задним активным дифференциалом. Кроме того, Urus получил адаптивную пневматическую подвеску с активной функцией подавления кренов, которая питается от дополнительной 48-вольтовой системы. Также новинку оснастили карбон-керамическими тормозными механизмами с 10- и 6-поршневыми суппортами спереди и сзади соответственно.



Длина кроссовера - 5112 мм, ширина - 2016 мм, высота - 1638 мм, размер колесной базы - 3003 мм. Объем багажного отделения составляет 616 л, а при убранном заднем ряде сидений он возрастет до 1596 л. Масса - 2200 кг. В зависимости от настроек адаптивной пневматической подвески дорожный просвет может варьироваться от 158 до 248 мм.



Также первый кроссовер Lamborghini получил полностью цифровую приборную панель и мультимедийный комплекс с двумя большими сенсорными дисплеями на центральной консоли. Верхний отвечает за управление мультимедийным комплексом, а нижний - за климатическую установку и другие функции. Ряд функций можно контролировать при помощи голоса.



Список оборудования включает спортивные передние сиденья с функцией вентиляции и массажа, а также с электрической регулировкой в 18 направлениях. Кроме того, будет доступна 1700-ваттная акустическая система Bang & Olufsen с трехмерным звуком и 21 динамиком.



По предварительным данным, базовый вариант Urus будет стоить 250 тыс. евро. Новинку ожидают и в России, где ее уже предварительно заказали несколько десятков покупателей. На отечественном рынке Urus появится летом 2018 года, цены будут начинаться от 15,2 млн рублей. В первый год продаж для России выбрана квота в 50 автомобилей.



К 2019 году ожидается версия Urus с гибридной силовой установкой, которая будет мощнее и быстрее базовой модели, а в будущем возможно появление и полностью электрического варианта.







