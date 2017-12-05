Паспорт Саакашвили был обнаружен у его соратника дома - генпрокурор

В ходе обысков на квартире соратника лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе, был обнаружен паспорт М.Саакашвили, заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.



"Вчера во время обысков на квартирах, где жил Дангадзе в Киеве, были выявлены много необходимых для следствия материалов, в том числе злополучный паспорт гражданина Украины Саакашвили, который, по его словам, находился то ли у президента Украины, то ли у министра внутренних дел Украины. Все это время он находился именно в помещении Дангадзе, и тут ложь вылезла на поверхность", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.



Также, по словам Ю.Луценко, были найдены и банковские карты М.Саакашвили, и другие вещественные доказательства, которые будут изучаться следствием.



Как сообщалось, М.Саакашвили заявил, что украинские правоохранители забрали его паспорт во время обыска в автобусе, на котором он ехал через украинско-польскую границу. По его словам, представители спецслужб обыскали автобус, после чего паспорт исчез, и предложил СМИ "делать из этого выводы самим".



В полиции опровергли заявление М.Саакашвили об изъятии его паспорта правоохранителями. "Озвученное заявление об изъятии паспорта полицейскими противоречит тем обстоятельствам событий, которые имели место при незаконном переправлении лиц через государственную границу Украины в районе пункта пропуска "Шегини", - заявили в правоохранительном ведомстве.



Позже М.Саакашвили заявил, что его паспорт находится в кабинете у президента Украины Петра Порошенко. "Ему принесли паспорт утром, когда он пришел на работу после нашего возвращения в Украину. Это информация, которая у меня сейчас есть", - сказал он.

