Эрдоган выдвинул ультиматум Трампу по Израилю

Президент Турции пригрозил разорвать дипломатические отношения с Израилем, если президент США Дональд Трамп признает Иерусалим столицей Израиля. Об этом турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил на заседании фракции правящей партии Справедливость и развитие, передает Сегодня.



По словам Эрдогана, Иерусалим является "красной линией для мусульман". Он считает, что решение США станет не только нарушением международного права, но и ударом по человеческой совести.



"В случае принятия такого шага мы в течение 5−10 дней созовем в Стамбуле саммит Организации исламского сотрудничества, на котором мы приведем в движение весь исламский мир. Разве США урегулировали все остальные проблемы, что взялись за эту? В этом вопросе мы будем вести борьбу до конца. Эта ситуация может привести к разрыву дипломатических отношений между Турцией и Израилем. Мы еще раз хотим предостеречь США от этого шага", – сказал Эрдоган.



Ранее сообщалось, что Трамп может признать Иерусалим столицей Израиля. При этом переносить американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим пока не планируется.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США рассматривают перенос посольства в Израиле в Иерусалим.



О намерении признать Иерусалим столицей Израиля Трамп заявлял еще в ходе предвыборной кампании перед президентскими выборами в 2016 году. На международном уровне Иерусалим не признается израильской столицей, поскольку статус города должен быть определен в ходе мирных переговоров между Израилем и палестинцами, которые хотят провозгласить восточную часть Иерусалима, занятую израильтянами в 1967 году, столицей будущего независимого палестинского государства.

