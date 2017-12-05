Китай предусмотрел для сотрудничества с Украиной $7 млрд

Китайская Народная Республика (КНР) предусмотрела $7 млрд для сотрудничества с Украиной в рамках проектов в сфере торговли, инфраструктуры, промышленности и цифровой экономики, сообщил вице-премьер-министр Китая Ма Кай в ходе третьего заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству Украины и Китая в Киеве во вторник.



"Сегодня нужно расширять формы и отрасли для совместной работы, и искать наиболее благоприятные формы сотрудничества. Китай предусмотрел для сотрудничества с Украиной $7 млрд и даже больше, если проекты будут успешными. Но надо исходить из потребностей рынка, следует аккуратно оценивать и направлять общие усилия в те сферы, где будет наилучший эффект и результат ", - цитирует пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины вице-премьера Китая.



Согласно сообщению МЭРТ, Украина и КНР подписали общий протокол о ключевых достижениях и дальнейших планах развития транспорта, инфраструктуры, науки и других областей, говорится на сайте МЭРТ во вторник. Стороны также подписали ряд отраслевых двусторонних договоров в области энергетики и энергоэффективности, торговли, агропромышленного комплекса.



"По итогам третьего заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству Украина и Китай подписали "дорожную карту" (план действий) реализации инициативы "Экономический пояс Великого шелкового пути" и "Морского шелкового пути ХХІ столетия" и ряд других документов", - написал на своей странице в Facebook вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.



Он также отметил, что среди перспективных сфер экономического сотрудничества в области инфраструктуры являются проекты по развитию портовой инфраструктуры Украины, дорожного хозяйства, электрификации железной дороги и развитие аэропортов.



В частности, между Украиной и Китайской Народной Республикой в рамках третьего заседания комиссии подписан меморандум в области эрнергоэффективности, возобновляемой энергетики и альтернативных видов топлива.



Подписанный в ходе заседания комиссии меморандум в области энергоэффективности возобновляемой энергетики и альтернативных видов топлива призван создать правовые основы сотрудничества в указанных сферах, включая поддержку инвесторов и субъектов хозяйствования, говорится в сообщении Министерства регионального развития и строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

