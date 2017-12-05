Просто сорвало крышку...

Вот ситуация в Украине и поставила перед лидером партии «Рух новых сил» («РНС»), экс-президентом Грузии и экс-губернатором Одесщины Михо Саакашвили дилемму: либо в ЗАГС (то есть во власть), либо к прокурору. В данном случае – к генеральному, Украины, Юрию Луценко. Последний заявил, что ему нужно только допросить экс-президента. По очень серьезному делу – содействия участникам преступных организаций и сокрытия их преступной деятельности. И теперь ему осталось лишь поймать Михо. Того сначала арестовали, но его сторонники отбили арестованного...



И Михо пустился во все тяжкие – пошел на Майдан Независимости и призвал всех последовать его примеру. Чтобы действительно свалить власть, которую для него олицетворяет действующий гарант нации...



Ну что тут можно сказать? Удивило лишь то, как все символично произошло. Михо, которого пытались повязать в квартире, сначала выскользнул из рук правоохранителей и забрался на крышу своего дома по улице Костельной, 7. Там он пообещал сигануть вниз, если до него кто-то дотронется. Но не сиганул, хоть до него даже не просто дотронулись, а спеленали, как чурбан, и поволокли в автозак.



В чем символ? В том, что главному революционеру последних месяцев сорвало «крышу», он полез на вполне реальную крышу дома, чтобы проверить, сорвет ли крышку над котлом протестов у украинского народа. Как видим, слишком много крыш, а ситуация становится совершенно безбашенной. Особенно по картинке, как говорится. Но, на мой взгляд, только кажется, что во всем этом нет какого-то определенного алгоритма, который должен привести к новой конфигурации власти в Украине и создать видимость, что все произошло по воле именно народа, а не по указке внешних кураторов.



Слишком много крыш, а ситуация становится совершенно безбашенной. Особенно по картинке, как говорится. Но, на мой взгляд, только кажется, что во всем этом нет какого-то определенного алгоритма, который должен привести к новой конфигурации власти в Украине и создать видимость, что все произошло по воле именно народа, а не по указке внешних кураторов

Во-вторых, освобождение Саакашвили из рук силовиков и его призывы выйти на майдан только тогда станут новой революцией, когда «михомайдаунов» поддержат все оппозиционные силы Украины, которым из разных источников и заказы поступят, и деньги подвалят. Без этого вариант «Михо на крыше без башни» – это всего лишь буря в стакане воды. Но не только, а еще и проверочное действие

, сразу же от «нового революционного всплеска на крыше» дистанцировались две стороны, которые скрестили все свои щупальца и шпаги воздействия в борьбе за Украину. Я имею в виду Россию и США. Американцы вроде бы фактически встали на сторону Саакашвили, когда стали настаивать на выполнении Киевом одного из главных требований «Михомайдана» – создать антикоррупционный суд. А сегодня, 5 декабря 2017-го, в США открылся Глобальный форум по возвращению активов, одной из центральных тем которого будет возвращение украинских активов. На него пригласили всех украинских силовиков, которые вместо того, чтобы совместно рубить головы коррупционной гидре, начали разборки между собой. Руководители НАБУ и САП поехали, а генпрокурор Юрий Луценко начал вязать Саакашвили. И в США появилось заявление Госдепа: «Недавние события, включая срыв расследования коррупции на высоком уровне, арест должностных лиц из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и захват чувствительных документов НАБУ, вызывают озабоченность по поводу приверженности Украины борьбе с коррупцией. Эти действия, как представляется, являются частью усилий по подрыву независимых антикоррупционных институтов, которые оказали помощь США и другим странам. Они подрывают доверие общественности и подрывают международную поддержку Украины. ...Отражая выбор народа Украины, Соединенные Штаты призывают все ветви украинского правительства совместно работать над ликвидацией коррупции из общественной жизни. Устранение коррупции является ключом к достижению стабильности, безопасности и процветания для всех украинцев».Но США, похоже, оценили и готовность Киева противостоять диктату. И, другими словами, в речах Госдепа пока ни слова о Саакашвили и о своем отношении к попыткам его арестовать. Только более чем четкий призыв сообща выполнить то, что требует он. И как теперь с этим поступит украинская власть, подскажет только время...С противоположной стороны, в России и Москве, только посмеялись над последними приключениями силовиков и Саакашвили. В том смысле, что, мол, а мы же вас предупреждали, что может быть, когда вы пригревали змею на груди майдана. И это несмотря на то, что силовики Украины подозревают именно «российско-террористические деньги и мзду свергнутой «кровавой панды» в раскрутке «Михомайдана» и уже заявили, что «сорвали русскую зиму в Киеве». В ответ смех из Москвы стал еще сильнее – там к Михо относятся очень и очень брезгливо, не сказать бы еще грубее...Радовались только в Грузии, мысленно представляя, что они сделают с Михо, когда тот попадется им в руки. Но этого гордым сынам Кавказа пока никто не обещал. Во всяком случае, публично. А многие поцы, склонные к конспирологии в свете ближайшего дурдома, вообще говорят, что Саакашвили нужен в Грузии, чтобы... сорвать сближение Турции, России и Ирана. Чем?! Тем, что когда ему засунут веник в задницу в тюрьме и он начнет орать, то ор заглушит здравый смысл Владимира Путина, Реджепа Эрдогана и Хасана Роухани? Но что поделаешь, когда безумие нередко обрамляет геополитический мейнстрим...Однако вернемся к нашим украинским баранам., освобождение Саакашвили из рук силовиков и его призывы выйти на майдан только тогда станут новой революцией, когда «михомайдаунов» поддержат все оппозиционные силы Украины, которым из разных источников и заказы поступят, и деньги подвалят. Без этого вариант «Михо на крыше без башни» – это всего лишь буря в стакане воды. Но не только, а еще и проверочное действие. Пробный шар, который должен поименно выяснить, кто против власти в Украине и кто готов воевать против нее.Для власти это серьезная проблема лишь в том случае, если внешние спонсоры и кураторы присмотрятся и увидят в противниках режима его достойных преемников. Достойных, чтобы вложиться в них и смести существующих и действующих. Лично мне это кажется проблематичным – слишком много денег, усилий, времени и рисков. Те, кто могут прийти на смену действующим, такие же непредсказуемые. Одна Юлия Тимошенко чего стоит. А она решительнее других выступила сейчас за Саакашвили. «На глазах всего мира осуществлять расправу над президентом Грузии. А это именно расправа. По-другому назвать невозможно – когда ворвались к нему в жилье, не допуская адвокатов, не допуская нардепов, вынудили президента Грузии выйти на крышу дома и на глазах всего мира объявить, что он собирается прыгнуть с крыши, потому что это будет его протест против политической расправы. ...Мы можем быть в разных отношениях с президентом Грузии, но никто не дает права на глазах всего цивилизованного мира практически осуществлять политический террор, который сегодня стал лицом Украины», – вещала она.Решили попиариться и члены фракции «Самопомочи» в Раде. Но все это уравнивается начавшимися торгами в ВР. Другие мнимые оппозиционеры просто начали торговаться с властью за барыши, которые они рассчитывают получить за свою поддержку и лояльность. Не верите? Проанализируйте выступления лидера Радикальной партии Олега Ляшко и его однопартийцев, которые именно сегодня, 5 декабря, до скрежета зубовного озаботились защитой «нэньки». Что, так совпало, прикинь. Мне лично это кажется подозрительным.И министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал Саакашвили подчиниться требованиям закона и ответить на предъявленные обвинения, а не провоцировать кровь и столкновения. В Twitter Аваков написал: «Любой конфликт имеет только законный путь разрешения: пока не будет решения суда – все происходящее не найдет решения. ...Саакашвили обязан подчиниться требованиям закона, пройти законную процедуру и ответить на предъявленные обвинения, а не провоцировать кровь и столкновения». И это ведь при том, что Аваков – выдвиженец «Народного фронта» экс-премьера Арсения Яценюка, которому, казалось бы, выгодно падение нынешнего режима. Но «фронтовики», похоже, скорее готовы сотрудничать с режимом, нежели воевать с ним. И тоже в надежде, что Яценюк может претендовать на возвращение во власть еще при нынешнем гаранте, то есть до выборов. Нынешний глава кабинета Вова Гройсман не должен быть против. Тем более что он сам ходил на съезд «НФ» и торговал там своими пухлыми щечками, как ни в чем не бывало...Так что же стоит за всем этим адом на крыше и в головах его участников и инициаторов? Власть послала тысячи силовиков, чтобы защитить здания органов власти, и это говорит, что шутить она не собирается. А весь протест должен, с одной стороны, выпустить пар народного протеста. Арест Саакашвили просто сорвал крышку котла. Осознанно или неосознанно, не так и важно, если протестный пар уйдет в пустые свистки и оры сторонников «мятежного грузина». С другой – когда очнутся кураторы, а власть проявит готовность к компромиссу, то возможно инкорпорирование «мандаринов Михомайдана» во власть. Верхом процесса может стать назначение Михо премьером. Он спит и видит это, но оно вряд ли станет явью. Надо было с крыши сигать так, чтобы внизу заботливые руки подхватили и внесли во власть. А этого, как видим, не случилось. Так что, как говорили братья Зорян и Шкиряк, повоняют и забудут...