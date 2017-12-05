События вокруг Саакашвили являются борьбой за власть, считает Левочкин

Ситуация с задержанием лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили позорна, считает заместитель главы фракции "Оппозиционный блок" Сергей Левочкин и отмечает, что прокуратура должна доказать в суде заявление генерального прокурора Юрия Луценко о финансировании деятельности М.Саакашвили скрывающемся в РФ бизнесменом Сергеем Курченко.



"Если посмотреть на эту ситуацию, то единственное слово, которое можно сказать - "позор". Если посмотреть на Украину глазами иностранца, то новости у нас о том, что в центре города схватили экс-главу другого государства, потом его не смогли отвезти в суд... его освободила улица, и сейчас он выступает на митинге. Это позор для страны", - сказал С.Леовочкин журналистам во вторник в Киеве.



Политик считает, что события вокруг М.Саакашвили являются борьбой за власть внутри власти.



Отвечая на вопрос относительно заявления генпрокурора о финансировании деятельности М.Саакашвили, С.Левочкин подчеркнул, что прокуратура должна доказать это в суде. "Если это не будет доказано, они должны извиниться перед Саакашвили", - сказал народный депутат.



"Правда или не правда (заявление генпрокурора - ИФ) - это будет дополнительная спекуляция, если я сейчас начну вам рассказывать, как я к этому отношусь", - добавил С.Левочкин.

