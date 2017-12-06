Глава нового антикоррупционного агентства АРМА Антон Янчук оказался человеком Януковича-Курченко

Глава Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Антон Янчук оказался связан с беглым олигархом Сергеем Курченко и "семьей" экс-президента Виктора Януковича. Об этом говорится в статье "Антон Янчук: как человек Януковича-Курченко оказался у руля в одном из ключевых Нацагентсв".



Как отмечается, АРМА - весьма важная организация, которая будет управлять арестованными активами, в том числе арестованными активами Курченко и "семьи", до их продажи на аукционе.



Авторы статьи напоминают, что Антон Янчук работал в адвокатском объединении "Арцингер".



"И практика Антона Янчука в "Арцингер" действительно ну очень обширная. Ведь именно адвокаты из "Арцингер" лоббировали интересы близких к Януковичу братьев Сергея и Андрея Клюевых (по вопросу повышения "зеленого тарифа", - Ред.), а также представляло в Украине интересы Сергея Курченко и обслуживало близкую к Кремлю компанию "Роснефть", - говорится в статье.



По информации авторов статьи, в ближайшее время Янчука могут отправить в отставку. К слову, по интернету уже циркулируют слухи о скорой отставке Янчука и о том, что его патрон Петренко (Минстр юстиции, - Ред.) уже якобы дал на нее добро, как и на дальнейшее уголовное преследование Янчука".

