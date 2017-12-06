Саакашвили под Радой нагрубил журналисту ВВС

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, после выступления перед соратниками под Верховной Радой, резко ответил на вопрос киевского корреспондента службы ВВС Джона Фишера. Соответствующее видео инцидента журналист опубликовал у себя в Twitter.





Here’s Mikheil Saakashvili at the protest camp this morning. Tells me to “get lost”. pic.twitter.com/J4rUQQ7BPU — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) 6 декабря 2017 г.

Как заметно на записи, корреспондент подошел к политику и для начала спросил, как тот себя чувствует. Саакашвили ответил на английском языке: Идеально.Далее Фишер поинтересовался, планирует ли Саакашвили сдаваться правоохранителям, на что экс-губернатор бросил: Get lost (потеряйся - ред.).