Украина обвинила Россию в изнасиловании олимпийских ценностей

Министр спорта и молодежи Украины Игорь Жданов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении сборной России от Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Об этом он написал на странице в Facebook.



«Приветствую жесткое решение МОК, считаю его справедливым наказанием России, которая на государственный поток поставила употребление допинга и прикрытие этой антиспортивной деятельности», — заявил Жданов.



Чиновник посчитал циничными и аморальными действия российских властей. «Национальной сборной России, ОКР, спортивным функционерам России, которые изнасиловали олимпийские ценности, — не место на Олимпийских играх. Всем им показали красную карточку», — отметил он.



По его мнению, такое решение — хороший сигнал, свидетельствующий о реальном процессе очищения международного спорта и олимпийского движения от злоупотреблений.



5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в ОИ-2018. Спортсмены, которые смогут доказать, что не применяли допинг, будут допущены до Игр-2018 под нейтральным флагом.



Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

