Журнал "Тайм" назвал "персонами года" людей, рассказавших о сексуальных домогательствах

Номинацию "человек года" по версии журнала "Тайм" получили люди, которые рассказали о случаях сексуального домогательства.



Журнал назвал номинантов The Silence Breakers ("нарушителями молчания"). В частности, это участники движения #MeToo, которое появилось после обвинений в сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. Участники движения, в основном женщины, рассказывали о различных ситуациях, в которых они подвергались сексуальному домогательству.



"Люди, которые нарушили тишину, рассказав о сексуальном насилии и домогательствах, затронули все расы, классы, профессии и буквально все уголки Земли. Их коллективная злоба привела к незамедлительному и шокирующему результату. За их влияние на 2017 год, они стали "человеком года" по версии "Тайм"", - отмечает журнал.



В интервью, которое традиционно проводится по случаю номинации, приняли участие актриса Эшли Джадд, актриса Алисса Милано, активистка Тарана Берк, политик Сара Гелзер, певица Тейлор Свифт, актриса Роуз Макгоуэн, а также другие женщины, некоторые из которых предпочли скрыть свое лицо. Среди номинантов также есть двое мужчин - актер Терри Крюс и кинорежиссер Блез Эмбри. В то же время, на обложку журнал поместил только женщин.



В 2016 году "человеком года" по версии "Тайм" стал президент США Дональд Трамп. В этом году он также попал в шортлист номинации. Также среди финалистов были председатель КНР Си Цзиньпин, спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий дело о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы американского президента 2016 года, лидер КНДР Ким Чен Ын, игрок в американский футбол Колин Каперник и сценарист Пэтти Дженкинс.



Журнал с 1927 года выбирает "человека года", который "оказал самое значительное влияние на события года, хорошее или плохое". В основном это отдельные люди, но иногда журнал присуждает номинацию группе людей. Так, в 2014 году "персонами года" стали борцы с вирусом Эбола, а в 2011 - собирательный образ "протестующий человек".

