В МВД разрешили делать с Саакашвили "все, что хотите"

Представители силовых органов направили "пидозру" Михаилу Саакашвили и одновременно а объявили его в розыск. Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Нацполиции и СБУ. При этом Михо ни от кого не прячась спокойно гуляет по Киеву.



Лидер "РНС" уже созвал сторонников под стены Верховной Рады и вообще ведет себя очень раскрепощенно как для человека, объявленного в розыск, передает "КП".



Делайте, что хотите.



Журналисты задали вопрос правоохранителям, что делать, если выйдешь на улицу, кофейку попить, а навстречу – Саакашвили.



Ответил на этот трудный вопрос о гражданской сознательности глава департамента коммуникаций МВД Украины Артему Шевченко. Вчера он присутствовал при попытке задержания Михаила Саакашвили.



"Артем, Михаил Саакашвили объявлен в розыск, и что нам делать, если встретим его на улице? Как мы должны поступить?



- Ничего не делать.



- А почему? А сообщить органам? А позвонить "112"?



- Делайте что хотите.



— Это не ответ спикера МВД…, - как-то даже обидно стало за такую пассивность.



- Послушайте, это ответ мой. Я считаю, что этот журналистский материал глупый.



- Почему?



- Вы ничего не должны делать. Жить своей жизнью и не нарушать законы. Каждый сам решает, содействовать ему или нет.



- То есть гражданский долг побоку…



- Я не знаю кому гражданский долг побоку. Одному побоку, другому – нет.



- Если нам не побоку?



- Пожалуйста.



Вообще-то, если вспомнить новости, то чуть ли не каждый месяц полиция благодарит и награждает сознательных граждан за поимку преступников. Да вот совсем недавно - подростки из Житомирской области возвращались домой из сельского клуба, заметили двоих воров, которые собирали в чужом дворе все что плохо лежало. Задержали и дождались полицию. Они же молодцы! А нам, когда встретим разыскиваемого органами Саакашвили, предлагают пройти мимо? И не содействовать в поимке?



- Мы можем помочь расклеить листовки о розыске.



-Да делайте что хотите. Мы вас к этому не призываем и не просим, - обороняется Артем Шевченко.



- А что нужно делать по инструкции?



- По какой инструкции? Нет у нас никакой инструкции.



- Нет никаких документов, которые регламентируют как себя вести, если вдруг встретили потенциального преступника, который объявлен в розыск?



- Как хотите, так себя и ведите.



После представителя МВД, за разъяснением по ситуации с Саакашвили журналисты обратились к эксперту-криминологу Юрию Ирхину.



По его словам, человек, который узнал на улице лицо из разряда "их разыскивает полиция", должен в первую очередь вести себя так, чтобы не подвергать риску свою жизнь.



"Если же гражданское сознание и чувство долга требует активных действий, то достаточно позвонить на номер "112" и сообщить о месте, где видели того, кого разыскивают органы", - рассказал Юрий Ирхин.



Алло, полиция! Мы видели разыскиваемого Михаила Саакашвили в палаточном городке у Верховной Рады. Выезжайте немедленно!

