ЕС обеспокоен возможной отставкой Соболева с должности главы комитета Рады

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли обеспокоен тем, что члены комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции решили инициировать отзыв Егора Соболева (фракция "Самопомич") с должности главы комитета, указывая на международную озабоченность по поводу текущих событий в борьбе с коррупцией в Украине.



"Мы обеспокоены тем, что большинство членов комитета по борьбе с коррупцией решили рекомендовать Раде увольнение главы комитета г-на Соболева. Я хотел бы призвать Раду тщательно подумать, прежде чем такая рекомендация будет проголосована на пленарном заседании, принимая во внимание международную озабоченность по поводу текущих событий в борьбе с коррупцией в Украине", – говорится в ответе посла ЕС на соответствующий запрос агентства "Интерфакс-Украина" в среду.



Он также подчеркнул, что за последние годы Украина сделала важные шаги для активизации борьбы с коррупцией, также отметив вклад антикоррупционного комитета Рады.



"В последние годы комитет по борьбе с коррупцией под председательствованием нынешнего главы Соболева сделал очень важную и впечатляющую работу по оказанию помощи в создании новых органов по борьбе с коррупцией и обеспечении того, чтобы Украина выполнила условия плана действий по визовой либерализации (VLAP), связанных с борьбой с коррупцией. Каждый гражданин Украины и друзья Украины могут гордиться этими достижениями", – подчеркнул Х.Мингарелли.



Дипломат предостерег от любых отступлений в антикоррупционных реформах. "Необходимо защищать новые институты, такие как НАБУ. Им должно быть предоставлено пространство и ресурсы для работы, чтобы демонстрировать результаты в борьбе с коррумпированными чиновниками. Важную роль в этом играют Рада и антикоррупционный комитет", – добавил Х.Мингарелли.



По его словам, попытки подорвать борьбу с коррупцией станут регрессом процесса реформ в Украине и не останутся незамеченными.

