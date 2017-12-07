Саакашвили: Порошенко может покинуть пост президента до Нового года

Бывший глава Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что у украинцев "есть все шансы встретить Новый год" уже Петра Порошенко на посту президента. Ранее Саакашвили заявил, что его соратники начали сбор подписей по всей стране за импичмент Порошенко.



"Я предлагаю готовиться к масштабному мирному наступлению на Порошенко…Я уверяю вас, у нас есть все шансы, если хорошо сработаем, Новый год встретить без него",- заявил Саакашвили в ходе вече в Киеве.



Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. Политик объявлен в розыск на Украине. В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, однако его соратники оказали им сопротивление.



С 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда. Изначально соорганизаторами акции выступали политические силы разной направленности, в том числе партия "Движение новых сил" Саакашвили. После первой недели митингов большинство участников заявили о выходе из протеста.

