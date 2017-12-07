Глава Всемирного банка заверил Сытника в поддержке НАБУ

Новосозданные украинские антикоррупционные органы уже имеют достижения в разоблачении коррупции и борьбе с ней, поэтому для дальнейшей реализации антикоррупционной реформы в Украине, эти органы нуждаются в поддержке, сказал глава Всемирного банка (ВБ) Джим Йонг Ким.



"Всемирный банк поддерживает усилия НАБУ в борьбе с коррупцией", - приводит пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины слова главы ВБ во время его встречи с директором НАБУ Артемом Сытником, которая состоялась в рамках Глобального форума по возврату активов, который 4-6 декабря проходит в Вашингтоне.



В информации отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили давление, оказываемое на НАБУ, ход расследований по разоблачению топ-коррупции и перспективы создания Антикоррупционного суда в Украине.



При этом в пресс-службе НАБУ напомнили, что во время последнего визита в Украину в ноябре 2017 года Джим Йонг Ким отметил, что создание Антикоррупционного суда является критически важным для дальнейшего роста украинской экономики и, к тому же, его создание является одним из условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

