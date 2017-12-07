На Украине создали Службу по контролю за качеством образования

Создан орган, который централизованно будет отвечать за соблюдение качества образования и образовательных стандартов, - Государственную службу качества образования Украины (ГСКО) га базе другой инспекции.Соответствующее решение было принято КМУ сегодня во время заседания правительства. Новая структура основывается на базе ГИУЗ - Государственной инспекции учебных заведений.

Она будет иметь более широкие полномочия, а также будет представлена ​​на региональном уровне через специальные отделения.



Законом "Об образовании" предусмотрено, что единственным плановым мероприятием государственного надзора (контроля) относительно школ будет институциональный аудит. Он должен проводиться раз в десять лет работниками территориальных органов Государственной службы качества образования. Его цель - оценить качество образовательной деятельности учебного заведения, выработать рекомендации по ее повышению и совершенствованию внутренней системы обеспечения качества образования, а также привести образовательный и управленческий процессы в соответствие с требованиями законодательства и лицензионных условий.



Принятое правительством постановление обязывает Министерство образования и науки подать КМУ в течение 2 месяцев проект Положения о Государственной службе качества образования, а также предложения относительно ее размещения.

