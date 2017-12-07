Индустриализация-2017: кабель, овсяные хлопья и ядерный могильничек

Ни слова о Саакашвили и дурдоме в стране. Только позитив. В Украине сумасшедший строительный бум. Строят больше, чем в докризисном 2007 году. И не только жилье в Киеве и окрестностях. За первое полугодие у нас 29%-й рост строительства дорог, портов и промышленной инфраструктуры. Неужели вторая индустриализация? Мы прорвались! Ура! Уже хотел отпраздновать, но решил все-таки узнать, что же, собственно, у нас строят так активно.



Просто цифры: за первое полугодие 2017 года строительство жилья выросло на 16,5% по сравнению с прошлым годом; нежилой недвижимости – на 27%; реализация промышленно-инфраструктурных проектов – почти на 29%.



Любой теоретик экономики скажет, что опережающие темпы роста строительства в производственной сфере – признак улучшения экономической конъюнктуры в стране. Депутаты или чиновники обязательно уточнят, что в рамках децентрализации местная власть получила возможность за счет акцизов от бензина строить дороги и начала это делать.



Но мы же въедливые практики. Вредные и противные. Мы не верим статистике. И тем более не верим власти. Поэтому мы хотим точно знать, что на самом деле так активно строится в Украине. Потому что понимание этого дает ответ на вопрос, что в действительности происходит: новая индустриализация или деиндустриализация нашей страны?



Итак, поехали. Как с гордостью сообщает Винницкая областная госадминистрация, мировой лидер по выпуску кабельной продукции для ведущих автомобильных брендов, компания Fujikura Automotive Europe GmbH строит в области свой второй завод. Первый завод Fujikura открыла в 2016 году во Львовской области. Как и предприятие на Виннитчине, это была фабрика по производству электрического кабеля для автомобилей.



Я специально обратил ваше внимание на эту новость. Потому что хотелось начать обзор строительного бума с чего-то промышленного и высокотехнологического. С высокими технологиями нам не повезло – ничего подобного в Украине не сооружается. Но электропроводка – это хотя бы не элемент аграрной инфраструктуры. Поэтому заслуживает приоритетного внимания.



Кабель – главный экспортный продукт украинского машиностроения в Европу. Мы уже писали, что в среднем в год наша страна экспортирует проводов для свечей зажигания на $900 млн., что составляет почти четверть всего нашего экспорта в машиностроении. И 90% – это автомобильная проводка.



Секрет такого успеха в том, что скручивание проводков – исключительно ручной процесс. В мире до сих пор не выдуманы роботы или станки, которые умеют это делать лучше, чем руки простых украинских женщин. Как правило женщин и преимущественно с Западной Украины. О чем свидетельствует статистика.



На кабельном рынке мы перегнали Бангладеш и даже Чувашию. Бангладешцы оказались слишком тупыми, чтобы скручивать проводку так же ловко и безошибочно, как мы, а жители Чувашии хотят более высокую зарплату, чем гордые тернополяне или житомиряне. Как сказал журналистам немецкий аналитик Александер Маркус, “основное преимущество Украины – очень низкие производственные расходы”

Итак, секрет нашего строительного бума разгадан. Аграрный бизнес вкладывает деньги в строительство дорог, портов и другой транспортной инфраструктуры, необходимой для экспорта пшеницы, кукурузы и семечек. Мы также будем перерабатывать шрот и сою, увеличим наши маслоэкстракционные мощности, построим новые мельницы, зернохранилища и элеваторы. Все самое необходимое с точки зрения великой аграрной державы

Первые артели по скручиванию кабелей (пардон, что не называю их заводами, – автор) возникли еще до «оранжевой революции»: в 2003 году в селе Нежухов, Стрыйского района. С тех пор у нас обосновались все лидеры электрокабельной продукции: “Сумитомо Электрик Борднетце – Украина” (открылся в 2006 году в селе Байковцы Тернопольской области); "Кромберг енд Шуберт Украина" (тоже 2006 год, Луцк); “Тайко Электроникс Юкрейн Лимитед" (2008 год, Ивано-Франковск) и многие другие.На кабельном рынке мы перегнали Бангладеш и даже Чувашию. Бангладешцы оказались слишком тупыми, чтобы скручивать проводку так же ловко и безошибочно, как мы, а жители Чувашии хотят более высокую зарплату, чем гордые тернополяне или житомиряне. Как сказал журналистам немецкий аналитик Александер Маркус, “основное преимущество Украины – очень низкие производственные расходы”.Не случайно электрокабели – единственный сегмент технологического экспорта, который не упал после 2013 года, а наоборот вырос. И только здесь отмечено бурное промышленное строительство. Остальное нежилое строительство так или иначе связано с аграрным сектором.Как заявил исполняющий обязанности руководителя Администрации морских портов Украины (АМПУ) Райвис Вецкаганс в интервью изданию Agropolit, “в настоящее время в Украине строятся или находятся на предварительной стадии более тридцати зерновых терминалов, пропускная способность которых совокупно составит 100 млн. тонн. В том числе 36 проектов строительства зерновых терминалов, из которых 10-12 уже реализуются”.Например, в Хмельницкой области строят самый большой в Европе маслоэкстракционный завод по переработке сои в селе Адамполь. Переработка сои – одно из перспективных направлений АПК, и многие компании инвестируют в строительство заводов по производству соевого масла и шрота.В Черновицкой области начато строительство масложирового завода по переработке сои и рапса мощностью 1,1 тыс. тонн и 1,5 тыс. тонн в сутки соответственно.В поселке Влaсивкa Кировоградской области продолжается строительство нового маслоэкстракционного завода тоже по переработке сои. Ожидаемая мощность завода – 650 тонн переработки сои в час.В Полтавской области открыли первый в Украине завод по производству органических масел. Старт продаж продукции намечен на декабрь 2017 года.Агропромышленная компания Agricom Group запустила гигантский завод по производству овсяных хлопьев в Черниговской области. Это 30% производственных мощностей Украины. Объем инвестиций оценивается в $10 млн. Завод начал работать 26 ноября, а 1 декабря вышла первая партия продукции. Да здравствуют мюсли made in Ukraine!Теперь присядьте поудобнее, будет новость из Глухова Сумской области: там, на месте бывшего комбината пищевых продуктов, начали строительство первого в Украине завода по переработке льна и... конопли. Ранее мэр города Глухова Мишель Терещенко объявил о планах открыть в городе первый в Украине центр терапии коноплей. Ну, тут я “чего-то ржунимагу”. Может, потому что вообразил себе потребителей указанной продукции во всей красе. Агроиндустриализация, похоже, дошла до уровня водевиля.Поэтому возвращаюсь к более серьезным проектам. Говоря о том, что львиная доля строительства сосредоточена в аграрной сфере, мы несправедливо обошли вниманием два крупнейших инфраструктурных проекта новейшего времени.В августе этого года Кабмин утвердил проект строительства мусороперерабатывающего завода под Харьковом на Дергачевском полигоне твердых бытовых отходов. Общая сметная стоимость строительства – 1 млрд. 364 млн. грн. Для финансирования этого проекта привлекают Всемирный банк.Опыт Львова и Неаполя доказывает, что с мусором надо бороться. А опыт, скажем, Дакки (столицы Бангладеш – нашего главного конкурента в сегменте скручивания проводков) – бороться надо вовремя, пока город не превратился в одну большую свалку, а протекающая мимо река в зловонный канал жидких испражнений.Второй крупный инфраструктурный проект, который, в отличие от харьковского, уже начался, это строительство в Чернобыльской зоне ядерного могильника, куда, как предполагается, уже с 2019 года будет свозиться отработанное топливо с трех украинских АЭС. В его сооружении принимает участие американская компания Holtec.Ну, что ж, все правильно. Раньше мы сдавали ядерное “вторсырье” в Россию, а теперь будем хоронить на собственной территории, в непосредственной близости от Киева. Надеюсь, что европейские партнеры не подведут и подкинут нам немного своих ядерных отходов. Европа – континент маленький, тесный, мест для отработанного ядерного топлива не хватает. На эту мысль меня навело сообщение, что всего в Украине строят 4 хранилища для отработанного ядерного топлива в трех областях: два в Киевской области и по одному возле Запорожской и Хмельницкой АЭС.Ну, и наконец, вполне логичная новость для “мирно воюющей страны”: полным ходом идет строительство первого в стране крупного завода по производству боеприпасов. Строительством предприятия занимается корпорация «Таско», которая объединила более 25 предприятий ВПК и конструкторских бюро. Два цеха уже сданы в эксплуатацию. Что ж, оружейные “расходники” в период АТО – очень востребованный и, я бы сказал, незаменимый товар.Итак, секрет нашего строительного бума разгадан. Аграрный бизнес вкладывает деньги в строительство дорог, портов и другой транспортной инфраструктуры, необходимой для экспорта пшеницы, кукурузы и семечек. Мы также будем перерабатывать шрот и сою, увеличим наши маслоэкстракционные мощности, построим новые мельницы, зернохранилища и элеваторы. Все самое необходимое с точки зрения великой аграрной державы.Примечательно, что строительный бум обеспечивает рост грузооборота (за 10 месяцев 2017 года – на 6,9%) и даже частично прирост пассажиропотока – на 8%. Людям не сидится на месте, в их провинциальной дыре. Они либо едут в Киев в поисках лучшей жизни, либо вербуются на строительство могильников ядерных отходов. Новая агроиндустриализация шагает бодрым строительным шагом. СУГС!