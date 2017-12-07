Индустриализация-2017: кабель, овсяные хлопья и ядерный могильничек
Ни слова о Саакашвили и дурдоме в стране. Только позитив. В Украине сумасшедший строительный бум. Строят больше, чем в докризисном 2007 году. И не только жилье в Киеве и окрестностях. За первое полугодие у нас 29%-й рост строительства дорог, портов и промышленной инфраструктуры. Неужели вторая индустриализация? Мы прорвались! Ура! Уже хотел отпраздновать, но решил все-таки узнать, что же, собственно, у нас строят так активно.
Просто цифры: за первое полугодие 2017 года строительство жилья выросло на 16,5% по сравнению с прошлым годом; нежилой недвижимости – на 27%; реализация промышленно-инфраструктурных проектов – почти на 29%.
Любой теоретик экономики скажет, что опережающие темпы роста строительства в производственной сфере – признак улучшения экономической конъюнктуры в стране. Депутаты или чиновники обязательно уточнят, что в рамках децентрализации местная власть получила возможность за счет акцизов от бензина строить дороги и начала это делать.
Но мы же въедливые практики. Вредные и противные. Мы не верим статистике. И тем более не верим власти. Поэтому мы хотим точно знать, что на самом деле так активно строится в Украине. Потому что понимание этого дает ответ на вопрос, что в действительности происходит: новая индустриализация или деиндустриализация нашей страны?
Итак, поехали. Как с гордостью сообщает Винницкая областная госадминистрация, мировой лидер по выпуску кабельной продукции для ведущих автомобильных брендов, компания Fujikura Automotive Europe GmbH строит в области свой второй завод. Первый завод Fujikura открыла в 2016 году во Львовской области. Как и предприятие на Виннитчине, это была фабрика по производству электрического кабеля для автомобилей.
Я специально обратил ваше внимание на эту новость. Потому что хотелось начать обзор строительного бума с чего-то промышленного и высокотехнологического. С высокими технологиями нам не повезло – ничего подобного в Украине не сооружается. Но электропроводка – это хотя бы не элемент аграрной инфраструктуры. Поэтому заслуживает приоритетного внимания.
Кабель – главный экспортный продукт украинского машиностроения в Европу. Мы уже писали, что в среднем в год наша страна экспортирует проводов для свечей зажигания на $900 млн., что составляет почти четверть всего нашего экспорта в машиностроении. И 90% – это автомобильная проводка.
Секрет такого успеха в том, что скручивание проводков – исключительно ручной процесс. В мире до сих пор не выдуманы роботы или станки, которые умеют это делать лучше, чем руки простых украинских женщин. Как правило женщин и преимущественно с Западной Украины. О чем свидетельствует статистика.
На кабельном рынке мы перегнали Бангладеш и даже Чувашию. Бангладешцы оказались слишком тупыми, чтобы скручивать проводку так же ловко и безошибочно, как мы, а жители Чувашии хотят более высокую зарплату, чем гордые тернополяне или житомиряне. Как сказал журналистам немецкий аналитик Александер Маркус, “основное преимущество Украины – очень низкие производственные расходы”
Первые артели по скручиванию кабелей (пардон, что не называю их заводами, – автор) возникли еще до «оранжевой революции»: в 2003 году в селе Нежухов, Стрыйского района. С тех пор у нас обосновались все лидеры электрокабельной продукции: “Сумитомо Электрик Борднетце – Украина” (открылся в 2006 году в селе Байковцы Тернопольской области); "Кромберг енд Шуберт Украина" (тоже 2006 год, Луцк); “Тайко Электроникс Юкрейн Лимитед" (2008 год, Ивано-Франковск) и многие другие.
На кабельном рынке мы перегнали Бангладеш и даже Чувашию. Бангладешцы оказались слишком тупыми, чтобы скручивать проводку так же ловко и безошибочно, как мы, а жители Чувашии хотят более высокую зарплату, чем гордые тернополяне или житомиряне. Как сказал журналистам немецкий аналитик Александер Маркус, “основное преимущество Украины – очень низкие производственные расходы”.
Не случайно электрокабели – единственный сегмент технологического экспорта, который не упал после 2013 года, а наоборот вырос. И только здесь отмечено бурное промышленное строительство. Остальное нежилое строительство так или иначе связано с аграрным сектором.
Как заявил исполняющий обязанности руководителя Администрации морских портов Украины (АМПУ) Райвис Вецкаганс в интервью изданию Agropolit, “в настоящее время в Украине строятся или находятся на предварительной стадии более тридцати зерновых терминалов, пропускная способность которых совокупно составит 100 млн. тонн. В том числе 36 проектов строительства зерновых терминалов, из которых 10-12 уже реализуются”.
Например, в Хмельницкой области строят самый большой в Европе маслоэкстракционный завод по переработке сои в селе Адамполь. Переработка сои – одно из перспективных направлений АПК, и многие компании инвестируют в строительство заводов по производству соевого масла и шрота.
В Черновицкой области начато строительство масложирового завода по переработке сои и рапса мощностью 1,1 тыс. тонн и 1,5 тыс. тонн в сутки соответственно.
В поселке Влaсивкa Кировоградской области продолжается строительство нового маслоэкстракционного завода тоже по переработке сои. Ожидаемая мощность завода – 650 тонн переработки сои в час.
В Полтавской области открыли первый в Украине завод по производству органических масел. Старт продаж продукции намечен на декабрь 2017 года.
Агропромышленная компания Agricom Group запустила гигантский завод по производству овсяных хлопьев в Черниговской области. Это 30% производственных мощностей Украины. Объем инвестиций оценивается в $10 млн. Завод начал работать 26 ноября, а 1 декабря вышла первая партия продукции. Да здравствуют мюсли made in Ukraine!
Теперь присядьте поудобнее, будет новость из Глухова Сумской области: там, на месте бывшего комбината пищевых продуктов, начали строительство первого в Украине завода по переработке льна и... конопли. Ранее мэр города Глухова Мишель Терещенко объявил о планах открыть в городе первый в Украине центр терапии коноплей. Ну, тут я “чего-то ржунимагу”. Может, потому что вообразил себе потребителей указанной продукции во всей красе. Агроиндустриализация, похоже, дошла до уровня водевиля.
Итак, секрет нашего строительного бума разгадан. Аграрный бизнес вкладывает деньги в строительство дорог, портов и другой транспортной инфраструктуры, необходимой для экспорта пшеницы, кукурузы и семечек. Мы также будем перерабатывать шрот и сою, увеличим наши маслоэкстракционные мощности, построим новые мельницы, зернохранилища и элеваторы. Все самое необходимое с точки зрения великой аграрной державы
Поэтому возвращаюсь к более серьезным проектам. Говоря о том, что львиная доля строительства сосредоточена в аграрной сфере, мы несправедливо обошли вниманием два крупнейших инфраструктурных проекта новейшего времени.
В августе этого года Кабмин утвердил проект строительства мусороперерабатывающего завода под Харьковом на Дергачевском полигоне твердых бытовых отходов. Общая сметная стоимость строительства – 1 млрд. 364 млн. грн. Для финансирования этого проекта привлекают Всемирный банк.
Опыт Львова и Неаполя доказывает, что с мусором надо бороться. А опыт, скажем, Дакки (столицы Бангладеш – нашего главного конкурента в сегменте скручивания проводков) – бороться надо вовремя, пока город не превратился в одну большую свалку, а протекающая мимо река в зловонный канал жидких испражнений.
Второй крупный инфраструктурный проект, который, в отличие от харьковского, уже начался, это строительство в Чернобыльской зоне ядерного могильника, куда, как предполагается, уже с 2019 года будет свозиться отработанное топливо с трех украинских АЭС. В его сооружении принимает участие американская компания Holtec.
Ну, что ж, все правильно. Раньше мы сдавали ядерное “вторсырье” в Россию, а теперь будем хоронить на собственной территории, в непосредственной близости от Киева. Надеюсь, что европейские партнеры не подведут и подкинут нам немного своих ядерных отходов. Европа – континент маленький, тесный, мест для отработанного ядерного топлива не хватает. На эту мысль меня навело сообщение, что всего в Украине строят 4 хранилища для отработанного ядерного топлива в трех областях: два в Киевской области и по одному возле Запорожской и Хмельницкой АЭС.
Ну, и наконец, вполне логичная новость для “мирно воюющей страны”: полным ходом идет строительство первого в стране крупного завода по производству боеприпасов. Строительством предприятия занимается корпорация «Таско», которая объединила более 25 предприятий ВПК и конструкторских бюро. Два цеха уже сданы в эксплуатацию. Что ж, оружейные “расходники” в период АТО – очень востребованный и, я бы сказал, незаменимый товар.
Итак, секрет нашего строительного бума разгадан. Аграрный бизнес вкладывает деньги в строительство дорог, портов и другой транспортной инфраструктуры, необходимой для экспорта пшеницы, кукурузы и семечек. Мы также будем перерабатывать шрот и сою, увеличим наши маслоэкстракционные мощности, построим новые мельницы, зернохранилища и элеваторы. Все самое необходимое с точки зрения великой аграрной державы.
Примечательно, что строительный бум обеспечивает рост грузооборота (за 10 месяцев 2017 года – на 6,9%) и даже частично прирост пассажиропотока – на 8%. Людям не сидится на месте, в их провинциальной дыре. Они либо едут в Киев в поисках лучшей жизни, либо вербуются на строительство могильников ядерных отходов. Новая агроиндустриализация шагает бодрым строительным шагом. СУГС!