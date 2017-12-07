Нафтогаз вложит $5 млрд в газодобычу

Стратегия Нафтогаза предполагает вложение 5 млрд долларов в добычу газа. Об этом сегодня, 7 декабря, заявил директор по развитию бизнеса компании Юрий Витренко, передает УНН. "Согласно нашей стратегии, мы собираемся вложить 5 млрд долларов в газодобычу", — заявил он.



Напомним, в 2035 году Украина планирует нарастить добычу газа до полного покрытия собственных нужд и начнет его экспорт.



Также напомним, что собственная добыча природного газа Украиной по итогам 2017 года составит 15,2 млрд куб м.

