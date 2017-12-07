LEGO впервые выиграла суд у китайских компаний-имитаторов игрушек
Суд в Китае впервые запретил двум фирмам производить и продавать продукцию, напоминающую конструкторы датского производителя LEGO, сообщает компания на сайте.
"Иск был подан в отношении двух китайских компаний, которые производили и продавали продукцию, практически идентичную продукции LEGO. Решение вступило в силу в ноябре", — сообщает компания.
Сообщается, что фирма LEGO впервые подала и выиграла дело о недобросовестной конкуренции в Китае.
По данным компании, китайские фирмы продавали похожие на игрушки LEGO Friends наборы под брендом Bela.
Суд Шаньтоу также постановил, что китайские компании "должны прекратить копировать упаковку и логотип LEGO в будущем".
15:36