США не выходят из сделки по иранскому атому

США остаются участником Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе и не собираются выходить из этого соглашения. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон.



"США не выходят из сделки по иранскому атому, мы все еще являемся частью этого соглашения. Мы работаем тесно с нашими европейскими партнерами", - сказал Тиллерсон журналистам по итогам двусторонних переговоров с действующим председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Австрии Себастьяном Курцем.



СВПД по иранской ядерной программе был согласован Тегераном и шестью мировыми державами (пять постоянных членов СБ ООН - Россия, Великобритания, Китай, США, Франция - и Германия) в 2015 году и в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Договоренность предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.



Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано с начала реализации СВПД на регулярной основе констатирует, что Иран соблюдает свои обязательства в рамках ядерной программы, не направляет на военные программы ядерные материалы, заявленные в соглашении о гарантиях МАГАТЭ. МАГАТЭ также призывает других участников ядерной сделки выполнять свои обязательства, потому что ядерное соглашение имеет важное значение и агентство не хочет аннулировать его или прибегать к другим вариантам. При этом Амано особо подчеркивает, что Иран находится под самым строгим в мире режимом проверки ядерной деятельности.



Все призывы МАГАТЭ адресованы США в ответ на новую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Ранее эту стратегию изложил американский президент Дональд Трамп, который отказался подтверждать выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и пообещал добиваться внесения изменений в СВПД. Несмотря на то, что администрация США стремится расшатать сделку и внести в нее изменения, МАГАТЭ старательно работает над ее сохранением и подчеркивает важность работы СВПД, который позволил сократить масштабы ядерной деятельности Ирана.

