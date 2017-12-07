Задержание Саакашвили

Вчера истек срок ультиматума, выдвинутого беглому посипаке Курченко Саакашвили. Попытка штурма палаточного городка грузин, как известно, не совсем удалась. Михо подло сменил палатку, не поставив в известность сотрудников правоохранительных органов. В ходе отлично спланированной и организованной спецоперации завязалась драка с участием случайных собак. Грузину удалось ускользнуть в комитет Верховной Рады, расположенный на первом этаже гостиницы «Киев».



Из помещения комитета насильно были удалены сотрудники Управления государственной охраны, а также портрет действующего президента Украины. Последний подвергся насильственному надругательству. Всех интересует: что дальше?



На первый взгляд, спецслужбы как бы не предпринимают решительных действий по задержанию. На самом деле, идет кропотливая работа по выманиванию беглого экс-президента Грузии на оперативный простор. Чтобы опять не повторилась ситуация с освобождением Михуила силами наймитов беглого президента Украины. Никуда он не денется: границы перекрыты, прорваться через них за жалкие триста тысяч долларов уже не получится. Для реализации спецоперации задействованы лучшие профессионалы. Многие обратили внимание на то, что была проведена интересная и нестандартная акция запрещенной в ИГИЛ организации «Фемен». Обнаженная женщина крайне крупных и запоминающихся форм, поверх которых были сделаны оскорбительные надписи с использованием нецензурной лексики, в частности понятия «х…й», вышла с веслом и свистком к сцене. Сцена стоит перед Радой, и обычно там по вечерам Саакашвили проводит работу по промыванию мозгов доверчивых киевлян с использованием средств кремлевской пропаганды. Обнаженная женщина с веслом некоторое время стояла и свистела. Потом ее повязали. Мало кто понял, что это была операция с использованием нелегального агента для выманивания Саакашвили. Так сказать, ловля на живца.



Экспертами был разработан психологический портрет Михо, создан профайл его сексуальных предпочтений, проанализированы его самые ранние детские переживания. Кропотливая работа лучших аналитиков управления позволила выработать четкие и конкретные рекомендации для «живца». Это женщина весом от 150 до 200 килограммов с веслом и горном в руках. Видимо, были учтены советские стереотипы, базовые для полового созревания Михо. В последний момент горн решили заменить свистком.



Увидев объект, точнее, субъект, а также услышав призывные трели милицейского свистка, Саакашвили должен был выглянуть из палатки, испытать влечение и немедленно попытаться вступить в связь с агентом. Группа прикрытия, сформированная из сотрудников бывшего пятого управления, замаскированных под социалистов-трансгендеров, в этот момент хватает его, запихивает в мешок и доставляет в здание суда. Все! Саакашвили предстает перед украинским правосудием, получает свою заслуженную «десятку» с отбыванием в Качановской женской колонии и перестает мутить воду.







К сожалению, агентура Кремля, которая активизировалась в связи с последними событиями, сорвала тщательно спланированную операцию, не дав явно клюнувшему на приманку Саакашвили выйти из палатки. Но все еще, я в этом уверен, впереди. Жалкие попытки опорочить систему правоохранительных органов, которая якобы не смогла «удержать неистового грузина», изначально обречены на провал. Украинская власть сегодня сильна как никогда! Она стремительно очищается от скрытых агентов Курченко, внедренных ФСБ во все госучреждения и патриотические организации нации. Смотрите: три года назад нельзя было обозвать ни Саакашвили, ни Лещенко, ни Найема, ни Залищук, ни даже Егорку Соболева «агентами Кремля», «продавшимися гадами» и «пособниками Путина». Сразу получишь клеймо «сепаратист». А теперь тебя всего лишь обзовут «порохоботом».



Чувствуете разницу? Соболева вот сегодня должны публично подвергнуть остракизму, с позором, пинками изгнав с должности главы комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с коррупцией. А я всегда говорил: нельзя верить пид…сам. Так и вышло.



Хорошим тоном считается чмырить НАБУ, хотя еще год назад это была «сакральная организация». Любой косой взгляд в сторону НАБУ истолковывался как предательство интересов нации. Сегодня же детективов бюро пачками отлавливают во всех притонах Киева, изымают у них дорогие тачки, наркотики и крупные суммы наличных, предназначенные якобы для подкупа высокопоставленных чиновников. Понятное дело, что подобная независимая позиция вызывает ярость в Кремле. Путин требует от окружения беглого диктатора вкладывать крупные суммы меченых СБУ денег в псевдореволюционные проекты в Украине. По большому счету, то, что в настоящее время происходит под Радой, – это даже не «русская зима», а «русский майдан». Цель этой операции ФСБ – дискредитировать идею окончательной интеграции Украины. Не важно куда. Главное – подальше от ужасного «русского мира». И все эти попытки обречены.



Да, пока не удалось выманить грузина на живца. Видимо, профайлеры все-таки лоханулись. Не весло ей надо было давать, а, к примеру, ядро. Хрен его знает. Но ничего, исправятся. Деваться Саакашвили некуда. Рано или поздно захочет жрать и вылезет из палатки. И тут его и повяжут смелые оперативники. Возможно, когда вы читаете эти строки, Саакашвили уже находится в руках СБУ и его везут в сгоревшее здание Печерского районного суда.



