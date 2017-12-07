Саакашвили попытался помыться в гостинице «Киев»

Бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили попытался прорваться в гостиницу «Киев» в центре украинской столицы, чтобы помыться. Об этом в эфире телеканала NewsOne сказал депутат Верховной Рады Антон Геращенко.



«Саакашвили находится в розыске, он окружил себя боевиками, полиция не предпринимает резких действий для того, чтобы не было кровопролития, потому что желание Саакашвили — это пролить много крови, чтобы показать, что "нас бьют". Мы не дадим им таких вариантов», — заявил Геращенко.



По его словам, «сегодня с утра Саакашвили во второй раз прорывался в отель "Киев", чтобы пойти помыться где-то у кого-то в номере, но его не пустили». Депутат добавил, что бывший губернатор сейчас скрывается в палаточном городке у стен Верховной Рады. «Он из него не выходит (...) Он будет отвечать за все свои преступления», — пообещал парламентарий.

