Могерини: решение Трампа по Иерусалиму может отбросить мирный процесс "в темные времена"

Решение президента США Дональда Трампа по Иерусалиму "может отбросить ближневосточный мирный процесс в темные времена". Об этом заявила в четверг на пресс-конференции в Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.



"Решение США может отбросить нас и весь ближневосточный мирный процесс в темные времена, которые мы пережили ранее, - сказала она. - Ситуация в этом регионе прямо влияет на безопасность во всем мире".



Отвечая на вопрос об уже прозвучавшем призыве движения ХАМАС к третьей интифаде (войне против Израиля), Могерини заявила: "ЕС ожидает, что все реакции на это решение будут носить мирный характер".

