Суд вызвал на допрос Порошенко по делу о госизмене Януковича

Оболонский районный суд Киева принял решение о вызове на допрос президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение суд принял на заседании в четверг, удовлетворив ходатайство государственного обвинения.



Оглашая список свидетелей, которые будут допрошены в суде, председательствующий судья Владислав Девятко назвал, в частности, имя "Порошенко Петра Алексеевича".



Ранее представители государственного обвинения просили суд вызвать в качестве свидетеля по делу о государственной измене В.Януковича П.Порошенко, который не допрашивался в ходе досудебного следствия.



"Прошу вызвать в судебное заседание Порошенко Петра Алексеевича в качестве свидетеля стороны обвинения. Необходимость в допросе данного свидетеля возникла у стороны обвинения в ходе исследования доказательств в судебном заседании, которое состоялось 06.12.2017 года", - сказал прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко после зачитывания списка свидетелей обвинения, которые допрашивались в ходе следствия.



Обвинение считает, что П.Порошенко может дать показания о вооруженной агрессии против Украины со стороны органов государственной власти РФ, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова Крым. Государственный защитник В.Януковича Игорь Ляшенко отметил, что не возражает против допроса П.Порошенко в суде.

