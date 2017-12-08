Новые iPhone оснастят емкой L-образной батареей

Компания Apple намерена оснастить свои будущие iPhone емкими L-образными батареями, которые увеличат продолжительность работы устройств. Ожидается, что новыми аккумуляторами снабдят как 6,5-дюймовые, так и 5,8-дюймовые OLED iPhone, передает 9to5Mac.



Об этом заявил известный эксперт и аналитик Мин-Чи Куо из KGI Securities.



Эксперт предполагает, что представленный в следующем году iPhone с экраном 5,8 дюйма получит аккумулятор емкостью от 2900 мА до 3000 мАч. Что касается нынешнего iPhone X, то емкость его батареи составляет 2,716 мАч.



Разница, на первый взгляд, небольшая, однако это может добавить дополнительные час-два автономной работы устройствам.

