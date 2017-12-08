В ЕС считают миграцию проблемой для нескольких поколений

Евросоюз переходит от кризисного управления миграцией к устойчивой миграционной политике на долгосрочную перспективу. Об этом в четверг, 8 декабря, объявили в Европейской комиссии, передает Интерфакс-Украина.



В ЕС считают, что миграция - это проблема для нескольких поколений европейцев.



В связи с этим, Еврокомиссия предложила политическую дорожную карту устойчивой миграционной политики, первое обсуждение которой состоится 14 декабря на саммите ЕС в Брюсселе и которая должна привести к всеобъемлющему соглашению между членами ЕС к июню будущего года.



"Даже если мы сейчас уходим от кризисного режима, совершенно очевидно, что миграция останется проблемой не одного поколения европейцев", - заявил в этой связи председатель ЕК Жан-Клод Юнкер.



"Европе, - продолжил он, - срочно необходимо вооружить себя перспективными средствами ответственного и справедливого управления миграцией. За последние три года мы добились значительного прогресса, но настало время превратить предложения в закон, а закон - в практику".



Во время миграционного кризиса, пик которого пришелся на 2015 год, Евросоюзу удалось стабилизировать ситуацию: поток незаконных мигрантов в ЕС в 2017 году сократился на 63%.



Однако, отмечается в коммюнике ЕК, тенденция на будущие годы, которую определяют такие факторы, как изменение климата, условия безопасности и демография, как в самом ЕС, так и в соседних регионах, указывает, что миграция останется проблемой на десятилетия.



Дорожная карта предлагает безотлагательно реформировать единую систему предоставления убежища в ЕС (нынешняя создает непосильную нагрузку на фронтовые страны союза – ред.), укрепить партнерские отношения с третьими странами (в том числе с Турцией), открыть пути для легальной миграции в Европу и обеспечить адекватное финансирование миграционной политики.



Для скорейшей помощи государствам-членам, находящимся на внешней границе ЕС, он должен полностью задействовать новое Агентство пограничной и береговой охраны к марту 2018 г.



ЕС должен быть готов мобилизовать дополнительные ресурсы для Европейского фонда помощи беженцам в Турции, укрепить стратегическое партнерство с Африканским союзом и его членами, составить первую волну проектов в рамках Плана внешних инвестиций ЕС и пополнить североафриканское окно Трастового фонда ЕС.



Основной поток мигрантов в ЕС составляют беженцы из Африки южнее Сахары, из Сахеля. В день сообщения о дорожной карте организация Международная амнистия подвергла страны ЕС жесткой критике за преступное содействие бесчеловечному обращению с африканскими мигрантами в Ливии. Европа, говорят правозащитники, платит ливийским властям и племенам за сдерживание мигрантов с юга на территории этой страны, обучает и оснащает ливийскую береговую охрану, чтобы та не допускала попыток мигрантов переправиться через Средиземное море.



В коммюнике ЕК говорится о необходимости ослабить стимулы нелегальной миграции, разрушить криминальные сети торговцев людьми, предложить альтернативу опасным путешествиям, открыв безопасные и законные пути для тех, кто действительно нуждается в защите.



Членам ЕС предлагается к маю 2019 года расселить у себя еще 50 тысяч беженцев и одновременно обеспечить быструю репатриацию тех мигрантов, которые не имеют права оставаться в ЕС.



Еврокомиссия профинансирует и в сотрудничестве с Африканским союзом через созданную на евроафриканском саммите 29 ноября совместную рабочую группу обеспечит ускоренную добровольную репатриацию беженцев, застрявших в ливийских лагерях: дополнительно 15 тысяч человек до февраля 2018 г.

