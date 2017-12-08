Языковой закон: Венецианская комиссия встала на сторону Украины

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины "Об образовании", сообщает Министерство образования и науки со ссылкой на выводы Венецианской комиссии от 8 декабря.



"Мы также благодарны, что Комиссия приняла аргументацию украинской стороны относительно упреков, что языковая статья закона "Об образовании" сужает права представителей национальных меньшинств", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования Украины, обнародованном в пятницу днем.



В информации отмечается, что Венецианская комиссия заявила, что вопросы содержания и объема прав относятся исключительно к компетенции Конституционного суда Украины, а ряд вопросов касательно применения языков должен решаться специальными законами.



"Следовательно, обвинения со стороны Венгрии не поддержаны", - говорится в сообщении Минобразования.



Как сообщалось, 28 сентября вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.



Министерство иностранных дел Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию.

