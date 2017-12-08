В ЕС увидели прогресс реформ в Украине

Европейский союз отмечает прогресс реформ в Украине, благодаря чему укрепляется экономика. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина.



"Мы наблюдаем, что в Украине правительство стало сильнее, окрепло государственное управление и как результат - сильнее экономика. Мы отмечаем макрофинансовую стабилизацию, реформирование банковского сектора, изменения в пенсионной системе", - сказала Могерини.



Помимо этого, она поздравила Украину с принятием госбюджета на 2018 год и отметила, что целесообразно продолжать темп реформ.



Стороны также договорились акцентировать внимание на продолжении преобразований в энергетической сфере, в частности реформировании НАК Нафтогаз Украины, в фискальной системе, управлении госактивами.

