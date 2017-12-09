ГПУ начала производство по заявлению Минюста о совершении преступления детективами НАБУ

В Генеральную прокуратуру Украины в пятницу вечером поступило заявление об уголовном правонарушении, совершенном детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) во время обыска в Минюсте и изъятия документов без постановления суда, в связи с чем ведомство внесло данные в ЕРДР и начало производство, сообщает спикер надзорного ведомства Андрей Лысенко.



"В Генеральную прокуратуру Украины поступило заявление об уголовном правонарушении за подписью заместителя министра юстиции… По данному факту Генеральной прокуратурой Украины внесены данные в Единый реестр досудебных расследований и начато производство", - написал Лысенко в своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.



Он отметил, что в заявлении указывается на проведение детективами НАБУ обыска в помещении кабинета №413 Министерства юстиции Украины по адресу: ул.Архитектора Городецкого, 13 в г.Киеве.



"В заявлении также указывается на то, что обыск был проведен в нарушение требований УПК, а в действиях соответствующих должностных лиц НАБУ усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 Уголовного кодекса Украины", - добавил Лысенко.



Ч.2 ст.162 – "Нарушение неприкосновенности жилища", - Незаконное проникновение в жилище или в иное владение лица, незаконное проведение в них осмотра или обыска, а равно незаконное выселение или иные действия, которые нарушают неприкосновенность жилища граждан, совершенные должностным лицом или с применением насилия или с угрозой его применения, - наказываются лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.



Как сообщалось, в ходе брифинга в пятницу первый замглавы Минюста Наталья Бернацкая заявила, что Министерство юстиции обращается к генеральному прокурору Юрию Луценко с заявлением о преступлении со стороны сотрудников НАБУ из-за незаконного обыска и изъятия документов без постановления суда.

