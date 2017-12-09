Умер народный артист СССР Леонид Броневой

Народный артист СССР Леонид Броневой скончался в Москве в субботу на 89-м году жизни. Об этом сообщил директор московского театра "Ленком" Марк Варшавер. "Леонид Сергеевич скончался сегодня в больнице в Москве после тяжелой болезни", - сказал Варшавер. Он сообщил, что прощание с Броневым состоится в "Ленкоме", о времени будет сообщено дополнительно. "Он тяжело болел, умер сегодня в 07:30 утра", - сказал директор. - Прощание, конечно, пройдет в нашем театре, агент уже занимается похоронами".

"Смерть Леонида Броневого - большая потеря для театра, громадная", - подчеркнул Варшавер.



Русская служба ВВС указывает, что Броневой стал легендарным актером, не сыграв за карьеру ни одной главной роли в кино. Это уникальный случай.



Броневой известен по ролям в фильмах "17 мгновений весны", "Покровские ворота", "Тот самый Мюнгхаузен", "Небеса обетованные". В театре он играл до последнего времени: в 2016 году с его участием в "Ленкоме" поставили "День опричника" по роману Владимира Сорокина. Броневой - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".



В Мосгордуме вскоре после кончины заявили о готовности увековечить память Броневого. Глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил ТАСС: "Несомненно, в Москве будет увековечена его память. К сожалению, он серьезно болел в последнее время. Наверняка соответствующее предложение поступит в нашу комиссию от театра, и уверен, что мы его обязательно примем".











