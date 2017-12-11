В России отменили показ украинского фильма "Война ради мира"

Показ украинского фильма "Война ради мира" в рамках фестиваля "Артдокфест" отменён, организаторы отрицают политическую подоплёку вопроса.



"Обращаем ваше внимание на то, что фильм "Война ради Мира" демонстрироваться не будет. Вместо него мы покажем фильм Филипа Ремунды "Эпохальное путешествие пана Тржиски в Россию", Чехия", - говорится в сообщении, распространенном организаторами фестиваля в воскресенье.



"Мы приносим извинения зрителям. И заверяем, что в данном решении категорически отсутствует политическая мотивация", - отмечается в сообщении.



Ранее планировалось провести показ "Войны ради мира" Евгения Титаренко 6 декабря, затем он был перенесён на 11 декабря на одну из площадок киносмотра - в Чешский центр посольства Чехии в Москве.



В аннотации к фильму говорится, что он рассказывает "историю об обычных людях, которые стали добровольцами, чтобы защищать целостность своей страны". Съемки проходили в Донбассе в 2014-2015 годах. Рейтинг фильма был заявлен как 16+.



"Вокруг показа этой картины в Москве некоторыми группами людей и СМИ была создана нездоровая ситуация, стали возникать различного рода обвинения и угрозы. Организаторы показа посчитали, что накаленная атмосфера вокруг демонстрации фильма может привести к нежелательным инцидентам на территории посольства Чешкой республики. Но времени и ресурсов подготовиться достаточным образом к этим событиям не было (...). Следуя исключительно заботе о комфорте и безопасности гостей, по согласованию с дирекций "Артдокфеста", было принято решение отказаться от показа фильма "Война ради мира", - заявили организаторы.



Фестиваль "Артдокфест" проходит в Москве с 6 по 12 декабря.



Ранее в воскресенье активисты националистического движения SERB подтвердили свою причастность к срыву показа в Москве фильма о войне в Донбассе "Полет пули", демонстрировавшего в рамках фестиваля "Артдокфест".

