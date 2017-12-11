Ученые назвали неожиданный вред от недосыпания

Ученые назвали неожиданный вред от недосыпания

Группа специалистов Йельского университета установила, что недосыпание может привести к алкогольной зависимости у подростков, передает MedicalXpress.

Утверждение ученых основано на результатах исследования, в котором принимали участие 42 молодых человека. Они отметили, что в течение прошлого месяца употребляли спиртное в большом количестве.

Всем добровольцам было предложено отслеживать качество сна, а также количество выпитого алкоголя. Для контроля ситуации был использован специальный монитор сна и активности.

В итоге оказалось, что потребляющие спиртное в большом количестве добровольцы ложились спать поздно и при этом поздно вставали.

В целом же, ученые могли спрогнозировать объемы выпитого алкоголя по короткой длительности сна и раннему бодрствованию.