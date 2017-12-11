"Нова пошта" прокомментировала новые ограничения при пересылке международных посылок

Двузначность формулировки и отсутствие утвержденных механизмов учета количества отправлений и стоимости пересылаемых в них товаров может вызвать разночтения при администрировании нормы по налогообложению почтовых отправлений, считают в компании "Нова пошта".



"Исходя из формулировки изложенных норм, нельзя однозначно утверждать, что именно каждая из трех посылок, которые потребитель имеет право получить без уплаты НДС, не должна превышать сумму в EUR150. Наоборот, она читается так, что суммарная стоимость товаров в трех посылках в месяц не должна превышать EUR150", - пояснили в пресс-службе компании в ответ на вопрос "Интерфакс-Украина".



"Кроме того, есть несколько интересных вопросов: если потребитель ввозит четыре посылки по EUR1 каждая, НДС нужно платить? А что будет, если в течение месяца потребитель ввезет три посылки по EUR1 (чехол для телефона, наклейки), а в четвертый раз товар на сумму EUR100? И где логика ограничения количеством без определения общей границы таких отправлений в месяц?", - задался вопросом почтовый оператор.



В компании подчеркнули, что норма законопроекта по снижению порогов безналогового ввоза товаров в первых трех международных почтовых и/или международных экспресс-отправлениях, вступает в силу с 1 января 2019 года. В то же время, в принятом законе не урегулирован механизм учета количества отправлений, получаемых одним лицом, и механизм учета стоимости товаров, ввезенных в отправлениях.



"То есть, остается непонятным, кто и каким образом с целью расчета НДС должен считать посылки, получаемые физлицом, а также стоимость таких посылок", - комментируют в "Новой поште".



В компании также подчеркнули, что норма законопроекта по снижению порогов безналогового ввоза товаров в ручной клади и/или в сопровождаемом багаже вступает в силу в общем порядке с 1 января 2018 года, что противоречит основам налогового законодательства, а именно: принципу стабильности. Так, пп.4.1.9 Налогового кодекса Украины предусматривает, что изменения в любые элементы налогов и сборов не могут вноситься позднее, чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода, в котором будут действовать новые правила и ставки.



Как сообщалось, Верховная Рада 7 декабря приняла госбюджет на 2018 год и ввела налоговые ограничения на частый ввоз товаров через границу и их пересылку.



"Нова пошта" – ведущий в Украине частный оператор экспресс-доставки посылок, грузов и документов.

