Суд пошел

Начались массовые столкновения силовиков и грузинских активистов перед Печерским судом. Активисты ведут себя агрессивно, требуют освободить Саакашвили и немедленно начать импичмент президента. Об оскорблениях в адрес главы мощной антипутинской коалиции скромно умолчу. Они уже стали обыденностью. Приходите в воскресенье в центр Киева, и вы еще не такое услышите. Приехала жена Михо Сандра, которую бурно приветствовали, кидали цветы. Под шумок прилетело в каску спецназовцу. Ничего необычного, заурядные будни европейской столицы, готовящейся к приезду польского президента со смешной фамилией Дуда.



Специально к визиту высокой польской стороны во Львове подорвали автобус из Польши. Правда, пока без туристов. МИД Украины с помощью «Твиттера» Климкина выразил глубокую уверенность, что эта варварская провокация не сорвет вековую дружбу двух народов. МИД Польши, в свою очередь, тоже расценил произошедшее как варварскую провокацию. Как видим, стороны пришли к полному взаимопониманию.



Теперь собственно о суде. Михо инкриминируют создание преступной группировки, которая на меченые деньги мерзкого «злочинного» олигарха Курченко пыталась свергнуть сами понимаете кого. Генеральная прокуратура требует мягкую превентивную меру: содержание в тапочках под домашним арестом. Это страшная ошибка, которая может привести к массовым беспорядкам. Саакашвили снимает квартиру на чердаке недалеко от майдана. Если он начнет читать проповеди с балкона, как Муссолини, или же выберется на чердак, то светлые умы нации могут быть одурманены кремлевской пропагандой. К нему же станут кучами свозить цветы, венки, лампадки, мягкие игрушки, предметы женского и мужского туалета, чтобы выразить свое восхищение и признательность. Ну, такая у нас нация, нельзя ничего поделать. Внизу дома Сандра вещает, вверху Михо орет «Киев, вставай!».



Многие спрашивают: а отменят ли в связи с новогодними беспорядками в Киеве безвизовый режим? Да, Госпогранслужба констатирует резкое падение количества беззаботных украинских туристов, «путешествующих в безвизовом режиме». Объясняется такое странное явление просто: ажиотаж спал. Сначала все ломанулись, поскольку кто-то пустил слух, что каждому дадут по «штуке» евро

Стратегия защиты проста и незамысловата: дотянуть действо до десяти часов вечера, а там истекают 72 часа, отведенных на предварительное содержание в уютном изоляторе. После 22.00 Михуил выходит к своим сторонникам свободным человеком. Здание Печерского суда сжигают, чтобы было неповадно повторять произвол

Может приехать Тимошенко, чтобы возложить цветы к подъезду первого мученика «грузинской революции». Пойдут ежедневные брифинги для иностранных и местных СМИ, интервью с чердака, возможны выпадения осадков в виде меченых долларов Курченко. Бардак, одним словом. А до майдана от квартирки Михуила всего каких-то несколько сотен метров. Так недалеко и до погромов сети фирменных магазинов «Рошен». Благо, попытки уже были в минувшее воскресенье.Многие спрашивают: а отменят ли в связи с новогодними беспорядками в Киеве безвизовый режим? Да, Госпогранслужба констатирует резкое падение количества беззаботных украинских туристов, «путешествующих в безвизовом режиме». Объясняется такое странное явление просто: ажиотаж спал. Сначала все ломанулись, поскольку кто-то пустил слух, что каждому дадут по «штуке» евро. Потом выяснилось, что европейцы настоящие звери и скупердяи: дерут за черствые круассаны втридорога, отказываются бесплатно пускать свидетелей майдана в туалеты и вообще им как-то не рады. Потом деньги кончились, и вопрос безвиза отпал сам собой. Но опасения остались: если отменят, то за что стоял майдан?Некоторые манипуляторы, в том числе и экс-президент Грузии, умело пользуются настроениями масс, их неинформированностью о реальных целях евроинтеграции и распускают антиправительственные слухи. Это надо пресекать путем ведения жесткой антикремлевской пропаганды.Теперь снова о суде: Михо спокойно сидит в специальной пластиковой клетке, народу до фига, все толпятся друг у друга на головах, операторы бьются, как львы, за места для камер. Прижали журналистку к чьему-то достоинству. Революционному. Визг, крики «Я не такая», сопли. Отловленную в последний момент судью никто не слушает. Долго призывали к порядку, ругались. Потом все устаканилось. Решили каждые 45 минут делать перерыв для «осуществления физиологических потребностей присутствующих».И тут пришла Юлия Тимошенко в скромном черном революционном бушлате с боевой косой. Она как бы кротко стала в сторонке, давая всем присутствующим понять: вот именно так пять лет назад судебная прислуга Януковича пыталась отобрать у нации честь и «гиднисть». То есть ее. Теперь те же самые люди издеваются над грузинским президентом. Правда, бывшим, но имеющим «гигантский мировой авторитет».Присутствие Кыцюндера отвлекло всех от собственно главного виновника торжества. Сразу стало понятно, что дело Михо живет и наверняка будет жить, независимо от того, посадят Саакашвили или депортируют обратно в Тбилиси. Она, Кыцюндер, не зря надела черный гламурный бушлатик и пришла в здание, с которым у нее связаны не самые приятные воспоминания. «Ростов не резиновый!», – как бы читалось у нее на лбу, подсвеченном фонариком грузинского оператора. Оператору суд сделал предупреждение. Потом удалили журналиста с «красной квиточкой» за «неадекватное поведение». Явно пошли репрессии. Тимошенко стояла спокойно, с революционным достоинством, как бы символизируя неуклонную волю нации к самоочищению.Стратегия защиты проста и незамысловата: дотянуть действо до десяти часов вечера, а там истекают 72 часа, отведенных на предварительное содержание в уютном изоляторе. После 22.00 Михуил выходит к своим сторонникам свободным человеком. Здание Печерского суда сжигают, чтобы было неповадно повторять произвол. Если же Саакашвили не освободят, а станут увозить в черном «воронке», то машину блокируют, двери выламывают и дальше все по накатанной: палаточный городок, вече и марш за импичмент. И только после этого сжигается здание Печерского суда.