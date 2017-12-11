Тимошенко готова взять Саакашвили на поруки

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о готовности взять на поруки лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, сообщила народный депутат (фракция "Батькивщина") Алена Шкрум. "Юлия Владимировна готова взять на поруки Михаела Саакашвили, "с целью перевоспитания", добавил Михеил. И смеется", - написала А.Шкрум, которая находится в зале Печерского районного суда Киева, на странице в Фейсбуке.



Ранее пресс-служба партии "Рух новых сил" со ссылкой на народного депутата Юрия Деревянко сообщала, что М.Саакашвили готовы взять на поруки, кроме Ю.Тимошенко, нардепы Виктор Чумак, Алена Шкрум, Виталий Куприй, Наталия Новак, Дмитрий Добродомов, Александр Опанасенко, Павел Костенко, Егор Соболев, Иван Крулько, Алексей Рябчин, сам Ю.Деревянко и другие.

