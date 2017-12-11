В Нью-Йорке произошел взрыв

В центре Манхэттена в районе пересечения 42-ой улицы и 8-ой авеню произошел взрыв. Об этом сообщило полицейское управление Нью-Йорка в Twitter. Причины происшествия неизвестны. В настоящее время проводится эвакуация пассажиров и персонала нескольких близлежащих станций метрополитена. «Данная информация является предварительной», — уточняется в сообщении.



По данным New York Post, в результате происшествия несколько человек получили ранения. Человек, которому могло принадлежать взрывное устройство, задержан. На месте работают бригады спасателей и пожарных.



7 октября Минюст США сообщил, что трое сторонников экстремистской группировки «Исламское государство» намеревались совершить теракты в Нью-Йорке — устроить, по их словам, «второе 11 сентября».

