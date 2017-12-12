Британия заплатит около 40-44 млрд евро за Brexit

Британия заплатит за выход из Евросоюза 35-39 млрд фунтов стерлингов (40-44 млрд. евро). Об этом во время дебатов в парламенте заявила премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, сообщает Sky News.



"Как я уже отметила, мы определили объем выплат и методику расчета. По предварительным расчетам, сумма составит 35-39 млрд фунтов стерлингов", - сообщила Мэй.



Мэй заявила о том, что в будущем сотрудничество ЕС с Великобританией будет продолжаться.



"Могут существовать некоторые программы, в которых мы хотим оставаться и участвовать, и поэтому мы будем готовы платить соответствующую цену", - добавила она.



В то же время Мэй подчеркнула, что по-прежнему придерживается принципа, что лучше не иметь никакого соглашения с ЕС, чем заключить соглашение на плохих условиях.

