Сверхзадача прокурора Бабенко: как не выйти на самого себя

Питомцы одиозного замгенпрокурора времен Януковича Рената Кузьмина прочно обосновались в Департаменте спецрасследований ГПУ. Один из них – Иван Бабенко “прославился” тем, что в 2011 году лично участвовал в сфабрикованном деле против своего нынешнего шефа Юрия Луценко. А еще раньше изымал газету "Свобода" Олега Ляшко. Несмотря на эти подвиги, Бабенко мечтает о повышении под крылом нового покровителя и начальника Сергея Горбатюка.



Пути Господни неисповедимы. Только отгремели барабаны революции и “отшуршали” гильотины люстрации, как из всех щелей обратно во власть побежали полчища бывших лакеев Партии регионов. А непосредственные исполнители воли экс-президента Виктора Януковича и его правой руки – экс-генпрокурора Виктора Пшонки и вовсе чувствуют себя как дома. Например, бывший замгенпрокурора Ренат Кузьмин.



Именно Кузьмин был куратором в ГПУ уголовных дел против Юрия Луценко и Юлии Тимошенко. Как известно, оба были осуждены и приговорены к лишению свободы. Тимошенко освободил «евромайдан». Луценко вышел на свободу несколькими месяцами раньше, потому что окружение Януковича испугалось решения Европейского суда по правам человека, признавшего его арест незаконным и присудившего 15 тысяч евро компенсации.



После бегства Пшонки и Януковича против Рената Кузьмина открыли уголовное производство, в частности за незаконное присвоение комплекса "Пуща-Водица" под Киевом и незаконное заключение под стражу Юрия Луценко. Как положено, объявили в розыск. Но дальше начались “чудеса в решете”.



Сначала Кузьмина “сняли” с розыска, а в 2016 году уголовные дела против него были “временно прекращены” (как, кстати, и против Пшонки) с подачи... его бывшего подчиненного и бывшего следователя по делу Тимошенко, а ныне начальника Департамента специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка.



"Мы вынуждены прекращать расследование, чтобы не превышать сроки следствия", – прокомментировал странную медлительность своих подчиненных Сергей Горбатюк.



Для справки. Управление (позднее – Департамент) спецрасследований ГПУ создано в 2014 году по требованию общественности как единый центр по расследованию преступлений во время правления Виктора Януковича, а также для раскрытия массовых убийств 18-20 февраля 2014 года в Киеве.



За четыре года своего существования “спецрасследователи” не нашли ни одного убийцу и не привлекли к ответственного ни одной значимой персоны из окружения Януковича. Возможно, секрет отсутствия прогресса кроется в кадрах, которые набрал Горбатюк. Ведь известно, что кадры решают все.



Взять, к примеру, упомянутого выше прокурора Ивана Петровича Бабенко. Он занимал различные должности в прокуратуре Черкасской области, Главном следственном управлении ГПУ, Главном управлении международно-правовых связей и европейской интеграции СНБО (когда туда перешел из ГПУ Ренат Кузьмин, – прим. автора).



С самого начала своей карьеры Бабенко усердно выполнял все пожелания власти. Отдельные следы его деятельности сохранил “великий Гугл”. Банальный поиск по контексту выдает на гора первое доказательство наших слов из далекого 2002-го.



Работники милиции задержали главного редактора газеты "Свобода" Олега Ляшко. Они предъявили ему постановление заместителя начальника следственного отдела Черкасской областной прокуратуры Бабенко. В этот же день в редакции газеты "Свобода" по постановлению Бабенко были изъяты документы – учредительный договор и устав редакции, договора на распространение и печать газеты, свидетельство о регистрации "Свободы". То есть редакция была фактически разгромлена и парализована.



На тот момент Ляшко – всего лишь молодой популист, раздражающий окружение Леонида Кучмы острыми публикациями. Но одно дело – политическая борьба, другое – наезд на свободу слова. Никаких оснований прессовать редакцию газеты у Черкасской областной прокуратуры не было. Но было “пожелание” свыше.



Кстати, чтобы не возникало вопросов, тот ли это Бабенко, мы нашли еще одну публикацию, датированную тремя годами позже, где четко указано: начальник следственного отдела Черкасской областной прокуратуры Иван Бабенко. Награда, как видим, нашла своего героя – Бабенко пошел на повышение.



А еще после расправы над газетой “Свобода” он улучшил жилищные условия – “прирос” скромной квартирой в 50 кв. м. Оформил на жену. Чтобы самому при случае получить более просторные квадратные метры. И такой случай ему представился, благодаря судебному процессу над Юрием Луценко.







Звездный час Рената Кузьмина пришелся на 2010-2011 годы. Пшонка повышает его до первого заместителя генерального прокурора и поручает во что бы то ни стало посадить Тимошенко и Луценко. Прокурорские бригады работают днем и ночью.



Пока следователь Сергей Горбатюк (да, тот самый, – прим. автора) по 12 часов в день в течение шести месяцев допрашивает Юлию Тимошенко на предмет растраты средств, полученных от Японии в рамках Киотского протокола, воспитанник Кузьмина прокурор Иван Бабенко поддерживает обвинение в суде над Юрием Луценко.



И снова “великий Гугл” вместе с Youtube выводят нас на факты и доказательства. Это видео, датированное 23 мая 2011 года. Юрий Луценко, арестованный 26 декабря 2010 года, уже 149 дней находится в СИЗО и держит 32-й день голодовки.











Вот нынешний генпрокурор – худой и бледный – разъясняет из-за решетки сотрудникам ГПУ, что нормы Конституции Украины – это нормы прямого действия. И спрашивает их: признаете ли вы Конституцию?







А вот “весь в белом” прокурор Иван Бабенко под крики “Ганьба!” выполняет, как умеет, задание своего патрона Кузьмина. Путанно, но старательно убеждает суд, что оснований для закрытия уголовного дела нет; для освобождения Луценко из-под стражи – тоже нет. Как и для суда присяжных. А о состоянии здоровья подсудимого заботятся: ему предоставляется медицинская помощь.







На тот момент Бабенко всего несколько месяцев трудится по уголовному делу Луценко. Но уже купил в апреле новенькую, только с конвейера иномарку – Nissan Qashqai за $24,5 тыс. Чтобы не возникало вопросов, откуда деньги, записал машину на супругу. Тоже госслужащую со скромной зарплатой.







А еще год спустя – в 2012-м исполнилась и жилищная мечта: новенькая квартира площадью 116 кв. м появилась у семьи Бабенко буквально накануне упомянутого выше решения Европейского суда по правам человека, признавшего тотальные нарушения в действиях следственных органов по делу Юрия Луценко.







Обзаведясь машиной и квартирой, Иван Бабенко в 2013 году уходит из ГПУ и следует за своим покровителем Ренатом Кузьминым в СНБО. Там ему достается престижная должность в Управлении международно-правовых связей и европейской интеграции.



После февраля 2014-го у нашего героя была, казалась бы, только одна дорога: попасть под люстрацию в соответствии с требованиями п. 7 ч. I ст. 3 закона “Об очищении власти”. Поскольку он больше года занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ.



Однако его удивительным образом не включают в перечень лиц, которым запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. И, более того, возвращают обратно в ГПУ, под крыло к бывшему коллеге по “бригаде Кузьмина” – Сергею Горбатюку.



Сначала Бабенко занимает должность начальника отдела. А после “временного прекращения” уголовных дел против Пшонки и Кузьмина в 2016 году и вовсе идет на повышение и становится заместителем начальника управления специальных расследований этого же департамента.



Говорят, он мечтает о дальнейшем карьерном росте: надеется занять должность начальника дпартамента, если Горбатюка “уйдут” за бездеятельность или он вдруг при каких-то раскладах пойдет на повышение. Своими планами Бабенко, по слухам, делится с Кузьминым, а, может, и помогает ему составлять “заявы” в НАБУ.



Сюр? Да, сюр! Но – поучительный.



У вас еще остались вопросы, почему Департамент спецрасследований ничего не “спецрасследует”? Потому что слишком многим людям жизненно важно, чтобы следствие просто имитировалось. Если бы незаконные аресты политических противников Януковича изучались не понарошку, тот же прокурор Бабенко неизбежно вышел бы... на самого себя. А оно ему надо?!





