Писториус получил травмы во время драки в тюрьме в ЮАР

Отбывающий в ЮАР тюремное заключение за убийство подруги бывший известный паралимпиец Оскар Писториус вступил в драку с сокамерником, сообщает во вторник британская газета "Индепендент".



Отмечается, что ссора между заключенными возникла из-за общественного тюремного телефона. Сокамерник О.Писториуса разозлился, так как решил, что тот слишком долго разговаривает по телефону.



В результате стычки О.Писториус получил небольшие травмы.



"Оскар Писториус получил ушибы в результате инцидента с другими заключенными, возникшего из-за использования общественного телефона", - сказал представитель управления тюрьмы, расположенной в городе Претория, Сингабахо Нхумало.



В конце октября 2014 года суд Претории приговорил О.Писториуса к пяти годам лишения свободы по обвинению в непредумышленном убийстве Ревы Стенкамп, однако затем увеличил срок до шести лет после апелляции на прежний приговор. Инцидент, приведший к ее гибели, произошел в 2013 году. Бегун застрелили свою девушку через дверь ванной, приняв ее за грабителя.



В ноябре года 2017 верховный апелляционный суд ЮАР в Блумфонтейне принял решение увеличить срок тюремного заключения для бывшего паралимпийца до 13 лет.



Легкоатлет-ампутант О.Писториус является шестикратным чемпионом Паралимпийских игр. В 2012 году он стал первым в истории человеком без обеих ног, принявшим участие в Олимпиаде среди здоровых спортсменов.

