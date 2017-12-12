Неуловимый

Печерский районный суд, еще недавно бывший символом «пещерного правосудия кровавого диктатора», неожиданно стал придерживаться высоких демократических стандартов. Раньше ведь как было? Тимошенко? Юлия Владимировна? Иди сюда, вот тебе «пятерка», мотай срок в Качановке. Теперь все по-другому: решением Печерского суда создатель «преступной организации, намеревающейся захватить власть совершенно не конституционным путем» Михо Саакашвили выпущен на свободу. Без всяких подписок о невыезде и прочей чепухи.



На поруки той же Юлии Владимировны, которая, повторюсь, в том же самом судебном зале была признана виновной в злоупотреблении служебным положением при подписании «газовых контрактов» с РФ.



Мало кто ожидал подобного чудесного развития событий. Точнее, не только лишь все могли с уверенностью смотреть в завтрашний день Саакашвили. Каюсь: был уверен, что здание Печерского районного суда сожгут. Все на это указывало – и место (возле сгоревшего Центрального гастронома), и время (почти полное совпадение с «революционными» событиями четырехлетней давности), и настроения грузин-протестантов. Да и обвинения были серьезные – «агент ФСБ на деньги беглого олигарха Курченко, помеченные СБУ, собирался совершить переворот». Это если верить показаниям агентов «Волк» и «Заяц», глубоко внедренных в кремлевские разведывательно-подрывные структуры. К тому же Саакашвили, по версии обвинения, «хотят ликвидировать российские спецслужбы для провоцирования беспорядков в Украине». Понятное дело, понять логику спецслужб Кремля совершенно невозможно: то они засылают в Киев Михо путем прорыва польско-украинской границы, то собираются его «ликвидировать».



Даже не надо обращаться к помощи социологических контор, чтобы констатировать: рейтинг Михо резко надулся и встал. О нем без перерыва на обед вещают все СМИ. Судебное заседание по Саакашвили совпало с рассмотрением дела о «госизмене кровавого диктатора»



И каково будет самое главное событие 2017 года? Ремонт дорог Гройсманом? Блестящая работа киевского мэра Виталия Кличко по расчистке столицы от растаявшего снега? Начало действия безвизового режима? Конфликт НАБУ с ГПУ? Хрен! «Невероятные приключения неуловимого грузина»

Но это уже не имеет никакого значения, поскольку Саакашвиили на свободе, поел после голодовки и полон сил для организации очередного «марша импичмента» в ближайшие выходные. Налицо реформа судебной системы, о которой столько рассказывал гарант нации. Что заявили послы «большой семерки» и даже Мари Йованович (полпред США в Киеве)? Необходимо соблюдать нормы законодательства при расследовании дела экс-президента Грузии. Вот все и соблюли. Какие вопросы к Ларисе Цокол (судья, которая отказалась закрывать Михо)? Никаких. Сами сотрудники Печерского суда уверены: теперь им точно пи…ц. Если раньше они предполагали с большой долей вероятности, что здание подожгут, то теперь уверены в неотвратимости репрессий со стороны европейского и демократичного режима.Говорят, что у госпожи Цокол репутация доброй феи. Вот она что-то там наколдует, и все мгновенно рассасывается. В случае с Саакашвили все действительно чудесно. Причем чудеса его сопровождают с сентября месяца: зрелищное пересечение кордона, волшебная установка палаток на пятачке, буквально кишащем Нацгвардией, удивительное освобождение пятого декабря, когда количество спецназа в разы превышало число активистов «майдана»… И вот опять. Совпадение? Не думаю.Даже не надо обращаться к помощи социологических контор, чтобы констатировать: рейтинг Михо резко надулся и встал. О нем без перерыва на обед вещают все СМИ. Судебное заседание по Саакашвили совпало с рассмотрением дела о «госизмене кровавого диктатора». Несмотря на то, что в качестве свидетелей выступали Арсен Аваков и лысый бородач Сеня, на процесс даже внимания никто не обратил. А в Печерском суде был полный, всеобъемлющий… аншлаг.Обратите внимание, как элегантно и красиво вступила в игру наша Кыцюндер. Для нее, наверное, было непросто прийти в Печерский суд, с которым связано столько неприятных воспоминаний. Но момент уж больно прикольный: бывшая «узница совести Януковича» пришла и попросила на поруки «агента ФСБ Михо». И, что самое главное, получила оного. Сразу все заорали про «возможное объединение «Батькивщины» и «Руха новых сил». Узбагойтесь! У них совершенно разные задачи, но общая цель. Однако момент «единения» был трогательный. С…ка, до слез!Какие еще последствия? Сакрализация экс-президента идет полным ходом: «жертва репрессий», «народный трибун», «хотел умереть, но не умер», «военнопленный». Уже совершенно не важны обвинения, которые против него выдвигаются. Срабатывает «закон евромайдана»: главное – оседлать информационную волну, а дальше все работает лишь на усиление хаоса. Апелляция на меру пресечения? Активисты, палатки, шины и прайм-тайм. Воскресный марш собирает уже десятки тысяч человек. «Меченые деньги Курченко»? Еще больше народу.Потом все начнут подводить итоги уходящего года. И каково будет самое главное событие 2017 года? Ремонт дорог Гройсманом? Блестящая работа киевского мэра Виталия Кличко по расчистке столицы от растаявшего снега? Начало действия безвизового режима? Конфликт НАБУ с ГПУ? Хрен! «Невероятные приключения неуловимого грузина». Сезон первый. Вот это и станет главным событием года. Поймите меня правильно: я не топлю за Саакашвили. Просто констатирую: если достаточно долго бить по взрывателю, то обязательно е…нет. Вот и весь секрет майданных технологий. Палатки стоят? Стоят. Саакашвили пытаются «закрыть»? Да. Он на свободе? Бегает. «Марши» идут? Аж бегом и с каждым разом все более и более людные. Вот вам и ответ на имеющиеся вопросы. Дальше я не лезу, поскольку начинается «большая геополитика», а это то еще дерьмо. Сами понимаете, не маленькие.