Два палестинца погибли в результате авиаудара Израиля по сектору Газа - СМИ

Авиаудар, нанесенный Израилем по северной части сектора Газа, привел к гибели двух палестинцев, передают во вторник западные СМИ со ссылкой на палестинские власти.



По данным изданий, под удар попал мотоцикл, на котором передвигались двое палестинцев.



Между тем, по сообщению израильской газеты "Джерузалем пост", представитель Армии обороны Израиля опроверг данные о нанесении авиаудара.

