Военные пенсии повысят в среднем на 1,5 тыс. грн с 1 января - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что средний размен, на который будут повышены пенсии военнослужащим с 1 января 2018 года, составит 1,5 тыс. грн.



"Осовременивание пенсий будет происходить автоматически, мы предусматриваем, что боевые пенсии должны быть больше, чем обычные пенсии военнослужащих", - сказал В.Гройсман в ходе заседания Кабинета министров Украины в среду.



По его словам, данный законопроект еще должен быть рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности и обороны.



"Повышение пенсий для военных пенсионеров может быть не меньше в среднем, чем 1,5 тыс. грн", - заявил В.Гройсман.

