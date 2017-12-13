Зрада «Гугла»

Поисковик «Гугл» явно занял пророссийскую позицию, и настало время запустить свою, исконно национальную систему, уходящую своими корнями в нашу древнейшую историю. Провести общеукраинский конкурс названий. Ну там «пошукач», «видшукач» и так далее. Кличко же проводит конкурс по поиску талисмана Киева? Проводит. Хотя тут все ясно. Только шина в огне. Других вариантов быть не может. Думаете, я излишне резок и радикален с «Гуглом»? Отнюдь. Читали рейтинг самых популярных запросов украинцев в стремительно уходящем с Михо Саакашвили 2017 году? Это же натуральная зрада!



Персона года – изнасилованная россиянка Диана Шурыгина. Как? Как, б...ть, такое возможно? Не верю! У нас полно достойных персон: Парубий, Зорян, его брат Шкиряк, Геращенко (причем оба), «женщина третьего тысячелетия», та же Тимошенко в конце концов. О гаранте нации просто скромно умолчу. Это, с…ка, даже не обсуждается. Но при чем здесь Шурыгина? Почему нацию интересует, кто и как насиловал совершенно постороннего для нас человека? В то время, как доблестные ВСУ готовятся остановить наступление «мордора» на беззащитные литовские и европейские хутора, зрадофилы, хихикая и пуская слюни от удовольствия, забивают в окошко поисковика: «О’кей, «Гугл», сколько раз насиловали Шурыгину?». Срамота!



В принципе, хрен с ней, с Дианой. Возможно, я излишне строг и патриотов интересовал вопрос морального вырождения «русского мира» на примере отдельных его представителей. Однако знаете, какой самый популярный запрос в категории «фильмы»? Вы не поверите: четвертый сезон антиукраинского сериала «Физрук»! И это в то время, как в предновогодний прокат стремительным домкратом вошел потенциальный обладатель каннского льва (или ветви, я путаю данное дерьмо), бестселлер всех времен и народов «Киборги»!



Сам фильм я не смотрел, но могу сказать: Путин плакал, когда ему крутили в ставке этот шедевр. Плакал от бессильной ярости и осознания простого факта – такую нацию никто покорить не в состоянии. За первый уик-энд проката эпическая лента собрала фантастическую сумму: 8 186 701 грн. Курс сейчас 27,50 гривен за бакс. Укрепился в очередной раз

Мало того, что «Гугл» занял откровенно антиукраинскую позицию. Он еще пытается представить украинцев кончеными дебилами. Знаете, какой самый распространенный вопрос нации? Ни за что не угадаете. Готовы? «Почему не работает ВК?». Да все, б...ть, от мала до велика знают, что мудрый и дальновидный президент нации своим персональным указом запретил всякие там «яндексы», «одноклассники» и «вконтакте»

Сам фильм я не смотрел, но могу сказать: Путин плакал, когда ему крутили в ставке этот шедевр. Плакал от бессильной ярости и осознания простого факта – такую нацию никто покорить не в состоянии.За первый уик-энд проката эпическая лента собрала фантастическую сумму: 8 186 701 грн. Курс сейчас 27,50 гривен за бакс. Укрепился в очередной раз. Можете сами подсчитать, какие сумасшедшие деньги подняли «Киборги» за минувшие выходные. Для сравнения: кинокомикс «Тор: Рагнарек» заработал за уик-энд жалкие 32 миллиона гривен, собрав аудиторию почти в четыреста тысяч человек, пятая часть «Пиратов Карибского моря» в свое время за два дня набомбила на 42 миллиона гривен. Российские «Фиксики» собрали почти восемь миллионов гривен, но это отдельная история, которая требует вмешательства ГПУ, СБУ, НАБУ, САП, НАПК и даже ГБР.На патриотических форумах по поводу «Киборгов» стоял стон, плач и лютый срач. Оказывается, многие приходил на показ с попкорном и колой, чавкали, когда наши защитники аэропорта готовились отразить ядерную атаку бурятов. Поубивал бы на месте!Очень грамотный пиаровский ход, как по мне, был сделан с раскруткой срача между автором сценария фильма и автором книги о героической обороне «нашей Брестской крепости». Так называют в пабликах Донецкий аэропорт. Короче, там какая-то баба, типа сценаристка, типа содрала все у какого-то пейсателя Лойко, а тот стал ее троллить. Баба орет, шо это достояние всех, нельзя приватизировать «киборгов», а тот ее на бабло выставляет, говорит, надо делиться. Просто прелестно. Сразу повышается рейтинг шедевра. И вот «Гугл» подло отправил в кэш большую часть запросов нации по поводу того, где скачать этот выдающийся предновогодний триллер. Не верю, что таких запросов не было. Это гибридный корпоративный заговор, направленный прямо в сердце нации. Мало нам Михо, так еще и «Гугл» туда же. Не удивлюсь, если спонсором корпорации окажется беглый олигарх Курченко, набитый под самую завязку мечеными деньгами СБУ.В популярность сериала «Физрук» не верю. Не могут патриоты скачивать позорный фильм, реанимирующий советские ценности в то время, когда мы в очередной раз сказали «остаточне прощавай радянському мынулому». Такого по определению быть не может. Все смотрят «Киборгов», поскольку лучшего фильма для выходных человечество в целом еще не придумало.Мало того, что «Гугл» занял откровенно антиукраинскую позицию. Он еще пытается представить украинцев кончеными дебилами. Знаете, какой самый распространенный вопрос нации? Ни за что не угадаете. Готовы? «Почему не работает ВК?». Да все, б...ть, от мала до велика знают, что мудрый и дальновидный президент нации, которого пытается очернить какой-то беглый грузин, своим персональным указом запретил всякие там «яндексы», «одноклассники» и «вконтакте». Это же рассадник кремлевской заразы, кишащий отъявленными сепаратистами и «ватниками». С помощью социальных сетей, в том числе и «ВК», путинские хакеры манипулируют результатами выборов, избирают Дональда Трампа, реализуют дестабилизирующие планы «Шатун» (первая и вторая части), «Русская зима», «Русская весна», порочат генеральную линию Гройсмана и партии. А эти подлые «высеры» про лизинг наших уважаемых политиков? Еще у кого-то хватает наглости выкладывать видео, демонстрирующее уважение нашего политика к древним японским традициям. Кстати, афганцы писают сидя. Просто ремарка. Где-то читал. Надо у Мустафы проконсультироваться. Пусть внесет ясность.И ни за что не поверю, что наши патриоты задают вопрос «Как обойти блокировку ВК?». Готов рассмеяться прямо в лицо всему руководству этой продажной корпорации. Ребята, вы льете воду на мельницу кремлевской пропаганды! Не может быть таких запросов в поисковик по определению. Я еще понимаю, когда человек пишет «как сделать так, чтобы меня отпустило», а потом, после небольшой паузы, добавляет «пожалуйста». Но «обойти блокировку ВК»?! А затем «как варить гречку»? Бред какой-то.Да, откровенно скажу: времена сейчас неспокойные. Орды вооруженных до зубов водолазов Кремля готовятся штурмовать неприступные рубежи нашей Батькивщины. «Агент ФСБ» Саакашвили безнаказанно бегает по Киеву и кричит, что хочет стать премьером Украины. Но нацию сломить не удастся. Даже если нам отменят безвизовый режим, а затем начнется война с Польшей и Венгрией, мы никогда, слышите, никогда не станем вбивать в поисковик «смотреть четвертый сезон сериала «Физрук» он-лайн». И пусть меня забанят в «Гугле», но свою патриотическую позицию менять не намерен.