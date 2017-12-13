20-й день отчаяния и разочарований для 12 семей из села Демидов

23 листопада 2017 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області сталася пожежа, яка знищила два двоповерхові житлові будинки. Як наслідок 12 сімей на початку зими залишилися просто неба.







Пожежа сталася вночі, люди ледве встигли врятувати своє життя. Ні документів, ні одягу врятувати не вдалося. На ранок, після пожежі, прибули представники районної влади, які запевняли у відбудові житла втраченого внаслідок надзвичайної ситуації та обіцяли допомогу в організації вивезення залишків пожежі. Але це тільки в перший день... На сьогодні тимчасовим житлом забезпечили тільки одну сім’ю – виділили одну кімнату на чотирьох дорослих в гуртожитку с. Синяк, ще одній сім’ї запропонували 1 койко місце в будинку пристарілих в смт. Димер або однокімнатну малосімейку без радіаторів опалення в с. Катюжанка, від чого постраждалі вимушені були відмовитися тому що прийнявши таку пропозицію змушені будуть втратити роботу а стареньку матір, яка випала з другого поверху під час пожежі, привезти з лікарні не буде куди, всі інші до сих пір в пошуках житла. Хто намагається щось винайняти в оренду, хто зупинився в друзів, хто в сусідів. Про них забули. Пожежі як і не було.



Постраждалі самі розгрібають згарище, вдивляючись у фрагменти обгорілих речей. Хто знаходить свої шкільні підручники, хто іграшки, хто частини своїх меблів чи одягу. Люди, лягаючи спати, мали своє житло, речі побуту, про користь яких може й не замислювалися ніколи, будували плани на завтрашній день а ранок зустріли без всього, що мали. Залишився лише розпач і біль втрати.



Контактна особа: постраждала внаслідок пожежі Михайлик Юлія Олександрівна, матір двох малолітніх дітей; тел.: 097 564 74 06.

