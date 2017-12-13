Кличко хочет провести конкурс на талисман Киева

Мэр Киева Виталий Кличко инициирует проведение конкурса на создание талисмана украинской столицы.



"Хочу воспользоваться возможностью и объявить о нашем намерении провести открытый публичный конкурс на создание талисмана города Киева. Я уверен, что такой талисман поможет лучше презентовать наш город, и первым событием, на котором будет использован такой талисман, станет финал Лиги чемпионов в 2018 году", - сказал он на церемонии презентации логотипов финалов мужской и женской ЛЧ-2018, которые состоятся в Киеве в конце мая следующего года.



В.Кличко уверен, что уже до конца 2017 года конкурс на разработку талисмана Киева будет объявлен.

